捲入王立強共諜疑雲的中國創新投資主席向心、龔青夫婦，遭台北地檢署依違反《國安法》限制出境迄今1年多，由於2人境管期限將於2月13日屆滿，檢方日前已向台北地院聲請延長2人限制出境、出海2個月，北院將在過年前做出裁定。

檢方本次聲請延長2人境管若獲准，2人將於4月13日屆滿。若4月13日前檢方仍未偵結，因檢方已無法再境管，2人即可出境。

王立強2019年底向澳洲媒體爆料「共諜案」，並指向心夫婦是他的「上線」，由於王爆料時機適逢台灣總統大選期間，引發軒然大波。

2019年11月24日，向心夫婦欲從桃園機場出境返港時，被調查局國安站在桃園機場攔下帶回偵訊，依違反《國安法》移送北檢偵辦。檢方訊後諭知2人改列被告，並限制出境、出海。

目前檢方已向澳洲等「五眼聯盟」進行司法互助，仍鴨子划水持續追查2人在台金流及資產，勾稽是否存有犯罪事證。目前全案已有向心夫婦及2名租客共4名被告，均遭境管。

由於新修正的《刑事訴訟法》規定，偵查中限制出境、出海的期限不得超過8月，檢方可以向法院聲請延長2次，第一次4個月，第二次2個月，向心夫婦最多只能境管14個月。

(中時 )