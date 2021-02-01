東元(1504)今日正式加入鴻海(2317)MIH聯盟，支持該平台商用車解決方案，並將共同推動台灣電動車產業發展。東元指出，去年即以自主設計模組化，開發自家電動車用動力系統產品，今年更延伸開發電機電控高功率與高電壓新產品，預計今年下半年開始測試，準備上市。

鴻海MIH聯盟成立短短3個月就有近500家企業簽署加入，東元加入MIH聯盟，將可提供模組化的電動車用動力系統，為供應商中唯一自主設計開發及製造電機與電控、且為高功率高壓產品成員，將使聯盟的實力更加堅強。此外，東元也積極與鴻華先進討論相關車型需求，爭取未來供貨機會。

在參與電動巴士動力系統解決方案方面，東元也大有進展，從2018年起，東元切入台灣電動大巴供應鏈，生產250kW級車用永磁馬達，已持續量產2年。2020年配合台北市政府的綠能推動政策新增訂單，預估今年第2季陸續交貨給電動巴士業者。東元是與歐洲知名企業合作，引進國際標準700V高壓馬達控制器，提供電動大巴完整的動力系統產品。

(時報資訊)