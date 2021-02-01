中鋼(2002)開月盤的3月份內銷鋼品盤價全面上漲，平均調幅為2.5%，為連續第九個月調升盤價。大陸寶鋼等主力鋼廠已陸續開出3月份盤價，皆以平高盤開出，中鋼低於國際行情，因此隨勢續漲。

中鋼公司表示，考量各項原物料成本不斷高漲並兼顧下游業者競爭力與轉嫁能力，及各產業不同特性及營運狀況，本次仍採取「衡平、穩健」原則開出盤價。中國大陸電磁鋼捲受電動車需求帶動走勢仍舊強勁，行情連動下，調幅相對較高。中鋼3月份內銷基價平均調幅為2.5%，其中，熱軋鋼板每公噸漲700元，熱軋軋延料漲450元，熱軋一般料漲700元，冷軋一般料漲700元，電磁鋼捲(中低規/高規)各大漲2,000/2,500元，熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料漲700元。

原料方面，鐵礦砂價格仍在每公噸155~170美元；煤礦因澳洲氣候因素供應吃緊，冶金煤FOB Australia現貨價格更在半個月內由105升至158美元/公噸左右，呈現階梯式的跳漲逾五成以上。其他如合金、石料等副原料也出現供應異常情況，近期全球貨櫃面臨嚴重短缺且運費翻倍調漲。各大鋼廠煉鋼成本居高不下，將可有效支撐鋼鐵行情，維持穩定發展格局。

大陸寶武、鞍鋼主力鋼廠陸續開出3月份盤價，皆以平高盤開出，其中鍍面產品漲幅200~600人民幣，反映出汽車、家電內需產業配合推動節能、綠能政策下，需求穩定成長，後市展望樂觀。另，台灣內銷熱冷軋流通行情與中鋼2月出廠淨售價約有新台幣1,400~1,800元利差，下游營運狀況良好。

國際經濟方面，國際貨幣基金(IMF)1月上調今(110)年全球經濟成長率達5.5%，高於去(109)年10月預估的5.2%。國發會發佈去年12月景氣對策信號，隨著國內景氣全面復甦，燈號轉呈景氣趨熱的「黃紅燈」，為100年3月以來新高，加上台灣去年GDP創下2.98%佳績，顯示國內經濟持續增溫，帶動消費及投資需求，另在歐美新冠疫苗上市並大規模施打下，預期全球經濟將揮別疫情干擾，重拾經濟成長動能。

今年以來鋼價漲勢加速，中鋼1月產品價格全面大漲，每公噸調漲1,200～1,500元，平均漲幅6.1%；2月內銷盤價平均漲幅提高至9.5%，各品項每噸調漲2200元至3000元不等。3月內銷鋼品盤價續漲，平均調幅為2.5%，為自去年7月以來，連續第九個月調升盤價。

(時報資訊)