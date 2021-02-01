中華職棒新軍味全龍隊下月迎接復出後首個一軍賽事，球隊今（1）日在雲林縣立斗六棒球場舉行春訓開訓典禮，「38號隊友」魏應充創辦人也現身，味全龍董事長徐文芳呼喚「苦等的人回來了！」魏應充以最擅長的隸書在許願卡寫上「龍騰四海」，期勉球隊一展身手、大顯龍威，也期勉龍隊成為最具公益精神的職棒標竿隊伍。

味全龍前年回歸中職，去年拿下二軍總冠軍，讓不少老龍迷找回感動。對於下月14日將重返一軍賽事、26日在天母主場首戰，球員們士氣高昂，還未正式開訓，有不少人近日都已開始在清晨5點到球場練習。

「38號隊友」魏應充創辦人今天首度出席味全龍春訓開訓典禮，幫球隊打氣。為感謝魏應充推動味全龍復出並長期耕耘基層棒球，「龍伯」與「龍爸」兩位老龍迷也透過魏應充個人粉絲團小編協助，到會場上向魏應充獻花表示支持與感謝。

龍伯表示，許多球迷都非常感謝魏應充創辦人讓老龍迷們期待20年的美夢成真。味全龍復出，不但豐富中職賽事，更讓許多堅持在棒球路上努力的選手們有更多職棒舞台發展機會。他去年看到紅潮再現看台，相當感動，希望味全龍隊在今年的一軍賽場能繼續帶給球迷感動！

魏應充在致詞時指出，過去這段時間雖然沒辦法到球隊走動，但一直都很關注小龍們成長的點滴，例如二軍交流盃賽、二軍總冠軍賽。他期勉龍隊為一軍賽事做最好的準備，不留遺憾、帶給所有龍迷最精彩的賽事，並且不忘社會責任，成為最具公益精神的職棒標竿隊伍。

味全龍今年將以天母棒球場為主要球場。魏應充創辦人在接受媒體訪問時表示，希望能打造「棒球經濟生態圈」，從社區、基層棒球帶動更多人參與，提供更多打球的孩子舞台與機會，未來也希望在天母球場讓球迷獲得「從感動到撼動的服務」、更不一樣的看球體驗，並在5G環境下有創新體驗，球團除了整修球場外，並規劃在外野增設「野餐席」，球迷可以期待一邊看球、一邊野餐，希望台北市政府能同意球團規劃，吸引更多親子球迷進場，3月26日天母開幕賽能有更多球迷幫味全龍加油。

味全龍春訓開訓。（味全龍提供）

(中時 )