經手前美國總統柯林頓婚外情和麥克傑克森孌童案的舊金山知名偵探，上週在住家附近遭歹徒搶劫相機、生命垂危，警方從他相機的照片找到破案關鍵，但妻子感傷他運氣不好。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，擁有傳奇生涯的知名私家偵探巴拉迪諾（Jack Palladino）1月28日在舊金山住家附近遭到搶劫，他的頭部嚴重受傷，至今昏迷不醒，尚未脫離險境。

舊金山警方1月29日和今天分別逮捕24歲與23歲的兩位嫌犯，靠的是巴拉迪諾遇襲前拍下的照片。

76歲巴拉迪諾和妻子蘇瑟蘭（Sandra Sutherland）於1977年合夥從事偵探調查工作直到近日才退休。他的客戶多為知名人物，例如男星凱文科斯納（Kevin Costner）和已逝羅賓威廉斯（Robin Williams）等。

他經手的案件從好萊塢到政界都有，包括1992年替前美國總統柯林頓（Bill Clinton）的婚外情闢謠；在已故歌手麥可傑克森（Michael Jackson）孌童案中幫一位14歲男孩贏得數百萬美元庭外和解金；另外好萊塢製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）雇用調查人員回擊性醜聞的指控，巴拉迪諾均名列其中。

他的妻子蘇瑟蘭描述，巴拉迪諾28日傍晚步出家門獨自在社區拍照時，被一輛經過的車子盯上，嫌犯試圖奪走巴拉迪諾手上的相機不成，「因為巴拉迪諾不放手」。拉扯中，巴拉迪諾跌倒、頭部受到重擊，一群路人見狀幫忙送醫。

巴拉迪諾遇襲案靠自己拍下的關鍵證據，迅速在短時間內解謎。蘇瑟蘭說她不清楚丈夫拍下什麼照片，但警方表示因此尋得逮捕兩位嫌犯的有力證據。

巴拉迪諾的偵探生涯起源於1974年，他尚未從柏克萊大學法律研究所畢業即受僱美國報業大亨赫斯特家族協助一樁綁架案，當時第三代孫女佩蒂赫斯特（Patty Hearst）被美國極左派激進組織共生解放軍（Symbionese Liberation Army）綁架，要求赫斯特家族以4億美元物資救濟加州貧民交換人質。

案情後來發展成佩蒂赫斯特改名，並加入共生解放軍，共同參與一樁舊金山的銀行搶案入獄，經由美國兩位前總統卡特與柯林頓特赦，最終撤銷所有罪名。

巴拉迪諾的偵探生涯主攻欺詐、醫療事故和兇殺案調查，發生這起意外，妻子想起過去合辦過的類似案件，感傷「運氣不好」。

(中央社)