全球新冠肺炎疫情持續延燒，台灣機械工業公會與外貿協會共同主辦兩年一度台北國際工具機展（TIMTOS）實體展決定延期舉行，線上展仍維持3月15日開展，展期達1個月。

機械公會理事長柯拔希、外貿協會董事長黃志芳1月20日才共同宣布，對台灣防疫有信心，2021年台北國際工具機展實體及線上展將如期於3月15日登場，實體展為期6天，線上展長期一個月。惟近期國內爆發多起本土新冠肺炎疫情確診案例，不少報名參展工具機業者擔心，台北國際工具機展若如期舉行，萬一展期發現員工或買主確診病例，恐會造成公司被迫停工，以目前台灣各工具機廠接單普遍回溫，不像去年嚴重缺單，不需冒險舉辦。為此機械公會理事長柯拔希出面，上週五下午緊急召開臨時常務理監事會、並邀工具機三個專委會會長出席，外貿協會新任秘書長林芳苗也受邀出席。

貿協屬意線上及實體展都能如期舉行，但與會業者建議延後下半年或一年舉行，但考量貿協下半年展期滿檔，機械公會決議延後一年，預計明年2、3月舉行台北國際工具機展，實際展期則要看貿協檔期，再做調整。

會後，不少報名參展工具機廠輾轉獲悉台北國際工具機展實體展可能延期舉行，機械公會與貿協共同具名，向參展廠商說明延期原委。

機械公會及外貿協會31日晚間共同具名公開信指出，「由感謝支持力挺，在去年6月新冠肺炎疫情仍緊俏之際，各位仍對於TIMTOS展覽品牌充滿信任，致攤位數可維持6,000攤，主辦單位外貿協會及機械公會深感廠商重託，全力籌辦及宣傳，並推出首屆線上展及許多創新數位活動及宣傳，期望讓多年來工具機業者所共同努力打造的TIMTOS展能再創佳績並成為疫後台灣另一驕傲。

鑒於國內外COVID-19疫情又升溫，中央流行疫情指揮中心指出，如無法控制人流及保持安全距離，強烈建議取消或延後舉辦大型聚集活動，因此主辦單位於上週五（29日）緊急邀集廠商代表召開應變會議，頃聽廠商心聲，了解各位為TIMTOS展出所作的縝密準備，從國外進口最新設備、聯繫搬運裝潢、投入各式廣宣、細心佈置線上展，同時還要擔心疫情變幻莫測，所承受的總總壓力，我們都能感同身受，經過充分討論、審慎評估及全盤考量，主辦單位依參展家數所派人員及參觀人數估算，每日近2萬人，顧及參展代表及參觀者健康安全，並配合我政府嚴謹防疫措施，展覽商機訂單誠然重要，但參展商及參觀業者健康安全才是重中之重，主辦單位決定實體展將延期辦理，各位參展商參加線上展的資格仍保留不變。

實體展雖然延期，但我們將與各位參展商共同攜手努力，注入科技數位元素打造TIMTOS線上展，廠商可利用3D、VR及影片展示最新產品，並可透過視訊採購洽談會、線上即時媒合、視訊會議等功能與國內外買主洽談媒合，也將辦理產業論壇及台灣智慧工廠巡禮等活動，跨越時空限制延伸並擴大展覽效益。有關線上展，我們已陸續辦理了說明會、工作坊及錄製教學影片等，請各位務必上線佈置線上攤位、踴躍上傳產品型錄、產品說明及產品影片，豐富TIMTOS線上內容，讓全球買主及媒體透過首屆TIMTOS線上展採購及報導，可以持續維持TIMTOS展覽聲量及聲勢。」

貿協1日宣布，TIMTOS實體展決定延期，線上展近千家廠商參展，TIMTOS 2021線上展3月15日至4月15日推出，TIMTOS官網則是全年延續線上服務，延辦舉辦TIMTOS實體展覽檔期，將於近期發布。

(工商 )