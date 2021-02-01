台水公司1日表示，以提供「量足、質優」的自來水為使命，配合政府落實國營事業全面品質管理(TQM)制度，訂定環境政策作為推動環境管理系統最高指導原則，以實踐企業對環保承諾的社會責任。台水積極推動各大型淨水場進行環境管理系統驗證，而第五區管理處林內淨水場順利取得ISO 14001國際驗證，是第五區處繼水上淨水場後第4座通過環境管理系統驗證的淨水場，1日舉行頒證典禮。

台水指出，林內淨水場於2006年2月正式營運，原水取自濁水溪集集攔河堰，並經湖山前處理降低原水濁度，供水區域包括雲林縣林內、土庫、斗六、斗南等鄉鎮市，設計出水量為19.8萬噸，與湖山淨水場共同供給雲林地區民眾生活用水，確保民眾用水無虞。為了環境保護，林內淨水場配合政府政策響應綠能，除了在清水池上方設置太陽能光電設備，並利用水源位差以重力流方式將集集攔河堰原水送至林內淨水場處理，有效降低用電量並減少CO2排放量，確實達到環保及能源優化目標。

台水說，台水任務以供應量足質優的自來水為目標，推動國家自來水建設以提昇國民生活水準、促進經濟發展，並因應全球水資源的匱乏，善盡環境保護責任，藉由建立環境管理系統，落實環境保護承諾，實現環境友善。

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