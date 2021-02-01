總統蔡英文今日指出，桃園新竹備援管線工程提前完工，將能確保竹科供水穩定，讓未來產業發展和投資更有信心，也證明區域聯合治理能讓國家更好。

包括蔡英文、經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅等官員，出席完工通水典禮。

蔡英文表示，這項工程是在她第一個任期通過前瞻基礎建設計畫，完整的規畫全台灣所需要的基礎建設，而且是用長期性的角度，來建設整個台灣，也同時帶動了台灣的內需，支撐台灣的經濟發展，讓台灣經濟的表現在這幾年，即使是在疫情的情況下，都可以維持平穩的成長。

她指出，桃園新竹備援管線工程解決很多迫切的民生問題，甚至被稱為是「抗旱的生命線、及時雨」，這也是前瞻基礎建設計畫的重大施政成果。

台水公司資料顯示，桃園新竹備援管線工程總經費27.8億元，全長26.3公里，預計2021年6月完成驗收通水作業。

蔡英文表示，桃竹備援管線對國家發展有兩大重要意義：第一、證明台灣有能力穩定水情、應變極端氣候。這項工程確保了新竹地區民生用水及產業用水供應的穩定，對於產業發展及未來的投資信心，有非常大的助益。尤其是解決竹科用水問題，不僅能夠讓科技產業穩定發展，相信可以帶動更多資金、更多企業來進行投資，同時為台灣整體經濟創造更大的動能。

第二，證明只要中央與地方通力合作，區域聯合治理是可行的。這個工程由中央主導，協調數個地方政府一起來推動，達成了北部地區「北水南調」的政策目標。

有了桃竹備援管線，再加上原本的板二計畫、板新大漢溪水源南調計畫。現在桃園每日可以支援新竹的用水，從7.8萬噸提升到20萬噸。整個北部地區，無論是產業或民生，都可以更穩定、更靈活地供水，是一個重大的突破。

蔡英文也期盼，大家在看到前瞻基礎建設計畫成果逐一實現後，立法院近期也通過前瞻基建第三期特別預算，政府會積極投入建設，為國家打造長期基礎。例如先前的水情嚴峻，政府就用最實際的方法，來解決問題，來做到穩定供水。

(工商 )