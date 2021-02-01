根據市調單位SNE Research最新調查，2020年韓國三家主要電動汽車電池供應商的全球市占率已超過三分之一，佔據了全球市場的三分之一以上，這也顯示韓國電動車電池業者擴大事業版圖的企圖心。

韓國三大電動車電池業者樂金能源解決方案(LG Energy Solution)，三星SDI(Samsung SDI)與SK創新(SK Innovation)，2020年共提供電動車(EV)電池49.4百萬度（GWh）電力，佔全球總量34.7％。

韓國電池廠2019年的全球市占率為16%，除了本身技術過人外，也要感謝電動車已躍身為主流，成為購車時的首選名單。

2020年12月初才從樂金化學(LG Chem)分割出來的樂金能源解決方案，2020年輸出高達33.5GWh的EV電池，市占率為23.5％，僅小幅落後市占第一名24％的中國大陸寧德時代(CATL)。

至於日本Panasonic以18.5％市占滑落至第三位，再來也是中國大陸的比亞迪，市占率為6.7％。

其餘兩個韓國EV電池業者，三星SDI和SK創新則分占第五和第六名。

SNE Research指出，上列三家韓國業者2020年都出現雙位數字成長，大大增加市場占有率。因為電動車賣相佳，故提供動力的電池銷售，也就跟著沾光一齊水漲船高。

樂金能源解決方案為特斯拉電池供養商，雷諾與福斯汽車也是客戶。三星SDI提供車用電池給奧迪和BMW，而SK創新則與現代汽車和起亞相互合作。

(時報資訊)