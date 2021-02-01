愛心義賣的物資都由民眾踴躍捐輸，包含許多實用的鍋碗瓢盆、水壺茶杯與家電用品等等，也有許多布偶。（議員服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議員張雪如每年春節前夕都會號召辦理愛心義賣活動，為弱勢兒童「我愛寶貝夏令營」籌措經費，今年民眾愛心爆發，募集近2萬件愛心物資，周末兩天義賣活動過後仍剩餘上千件，今天起將開放中低收入戶民眾憑證明文件前來免費領取。

張雪如表示，年年都會舉辦愛心義賣，也感謝各界熱心民眾踴躍捐出物資，今年有許多名牌精品服飾與鞋包等配件，還有大廠牌氣炸鍋、咖啡機、鍋具杯盤等家電、餐廚用品等，甚至還有辦桌用的大圓桌，近百位志工總動員費時2天才完成整理清點與分類，總計將近2萬件。

張雪如推測，近年愛心義賣募集物資一年比一年踴躍，而今年受到疫情影響，民眾無法出國，年關將近大家專心大掃除，今年收到的物資竟然大爆滿，幾乎是幾年前的三倍以上，周末2天舉行義賣還是沒賣完，目前還剩下上千件。

服務處指出，義賣物資從民生物品、服飾到文具、家具，應有盡有，剩餘上千件全由志工分門別類擺在服務處空地桌面，服務處開放至下午5點，民眾只需要出示中低收入戶證明文件，即可入內免費挑選，將有需求、合用的物品直接領回家。服務處地址：員林市員水路二段534號，洽詢電話：（04）8337306。

愛心義賣的物資都由民眾踴躍捐輸，包含許多實用的鍋碗瓢盆、水壺茶杯與家電用品等等，也有許多布偶。（議員服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

愛心義賣的物資都由民眾踴躍捐輸，包含許多實用的鍋碗瓢盆、水壺茶杯與家電用品等等，也有許多布偶。（議員服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

愛心義賣的物資都由民眾踴躍捐輸，包含許多實用的鍋碗瓢盆、水壺茶杯與家電用品等等，也有許多布偶。（議員服務處提供／謝瓊雲彰化傳真）

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