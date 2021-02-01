遠東SOGO百貨董事長黃晴雯1日首度對正義國宅都更大案「Diamond Towers」傳將有其他百貨搶進商場經營一事表示「不管花落誰家對東區、SOGO都好」，至於敦化館房東易人，她強調「買賣不破租賃」敦化館合約至2025年到期不影響營運。

黃晴雯指出，去年2020疫情年除了上半年受衝擊較大，下半年均陸續追回，周年慶更是創近期新高，全年營業額達446億元，扣掉新竹站前店，與2019年持平，且在行銷與努力降低租金雙重控管下，去年EPS達1.28元，年增長逾1.17倍，2021年後疫情時期，國人消費仍集中台灣，包括忠孝、復興等均將進行改裝強化，尤其是復興店將推設計師專區，期全年挑戰455億元，年成長2％。

黃晴雯同時主動對外說明近日來東區無論是敦化館面臨房東易人，還是復興館旁正義國宅都更案傳有其他百貨業者進駐，她說「買賣不破租賃」即使敦化館房東易人，但敦化館合約到2025年，仍將持續深耕敦化館的高端客，不影響營運。

黃晴雯指出，SOGO忠孝館在10大百億店中，是全台坪效王，僅有9,188坪，且是百億店唯一沒有精品櫃的大店，1年坪效120萬元，而冠軍櫃中，包括美妝、香氛有7成，寢飾55％、家電超越5成，一向有美妝天后宮美名的忠孝店，化妝品去年業績28.2億元為全台冠軍，今年改裝挑戰30億元，回到2019年水準。

復興店是去年成長最高的百億大店，復興店長許淑賢指出，去年精品大爆發，交易筆數成長20％，涵蓋敦化館總計27個精品品牌，包括LV、愛馬仕、香奈兒、Celine、Fendi等均是全台精品坪效王，今年復興店1月更是再創高峰全店成長達34％，精品更較去年同期成長達63％。以去年復興單店業績141.5億元，居大台北百貨之冠。

去年周年慶SOGO APP數位改版，SOGO副總播本昇強調，包括白金會員等6大會員俱樂部數量去年65萬會員，成長逾五成，今年上看100萬人次，且電商部分亦大幅成長70％，外送成長八成，以牛年年菜預購來說已成長逾八成。

(工商 )