農曆春節將至，英國保誠人壽為了體貼保戶，將提前給付生存還本金、滿期金與理賠給付。同時藉由多元服務管道讓貼心服務不中斷，民眾可藉由「保戶e點通」、智能客服「保寶」或「春節服務專線」，因應個人需求及使用習慣，取得即時、便利的服務，陪您一起安心迎接新年。

因應農曆春節假期將至，英國保誠人壽將於2021年2月5日前提前給付保戶之滿期金、生存還本保險金與理賠給付，讓保戶安心過好年。同時，為確保對所有保戶的服務不會因假期而中斷，農曆春節期間可利用24小時不打烊的「保戶e點通」以及智能客服「保寶」，即時獲得所需的協助，客服專線0809-0809-68也將於指定時段由專人接聽。

歡迎民眾透過以下數位工具，取得便捷無時差的服務：一、「保戶e點通」：保戶可透過保誠官方網站「保戶e點通」查詢保單、申請借款以及使用24小時無時差的線上服務。二、智能客服「保寶」：保戶可以透過官方網站、網路投保網站、LINE一起好幸福朋友圈、FB粉絲團，選擇習慣使用的平台，洽詢智能客服「保寶」。防疫期間，「保寶」也會貼心提醒大家注意防疫，守護您的健康與保障。

在全球疫情尚未明朗之前，做好個人健康管理，加強防疫，是保護自己及家人最重要的不二法門，英國保誠人壽也提醒民眾，今年春節假期長達7天，應盡量避免群聚，若要規畫出遊，除了防疫措施要做好做滿的同時，也別忘了最重要的人身安全保障，可透過英國保誠人壽網路投保，輕鬆完成旅遊平安險、意外險、及定期壽險的投保，給自己及家人更安心的保障，3月底前完成網路投保還可參加抽獎。

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