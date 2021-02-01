澳洲總理莫里森（Scott Morrison）1日（周一）表示，倘若谷歌決定為了付費給媒體的規訂而停止澳洲網搜服務，軟體巨擘微軟有信心自家搜尋產品Bing可填補市場缺口。
澳洲已發布新法，要求網搜龍頭谷歌與社交媒體臉書必須與國內媒體協商付費機制，但谷歌上月表示此法不可行，且揚言要停止澳洲搜尋服務。根據路透引述微軟說法指出，微軟執行長納德拉已與莫里森洽談過這項新法規。周一莫里森也提到，微軟的Bing蓄勢待發，準備提高市占。
(工商 )
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）1日（周一）表示，倘若谷歌決定為了付費給媒體的規訂而停止澳洲網搜服務，軟體巨擘微軟有信心自家搜尋產品Bing可填補市場缺口。
澳洲已發布新法，要求網搜龍頭谷歌與社交媒體臉書必須與國內媒體協商付費機制，但谷歌上月表示此法不可行，且揚言要停止澳洲搜尋服務。根據路透引述微軟說法指出，微軟執行長納德拉已與莫里森洽談過這項新法規。周一莫里森也提到，微軟的Bing蓄勢待發，準備提高市占。
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