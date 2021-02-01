雖然美股三大指數於1月29日顯著向下，不過2月1日早亞股及美股指數期貨向好。港股四日累吐1,875點後，1日半日勁彈逾五百點。

香港信報報導，恒指高開174點報28,457點，升幅曾縮至98點，低見28,382點；其後回復升勢，臨近中午升幅加大，最多升553點，高見28,837點。

恒生指數1日半日升538點，漲幅為1.9％，報28,822點。大市半日成交額為1,105.77億港元。國企指數升224點，漲幅為2％，報11,433點。恒生科技指數升337點，漲幅為3.6％，報9,695點。

藍籌股方面，騰訊及美團均獲大行進一步上調目標價，股價半日分別升5.1％及7％，居成交金額榜一二位。阿里升1.5％；小米升0.9％。銀行股倒跌，匯控跌0.5％；工行跌0.8％。

中石油發盈警料2020年淨利潤跌55％至63％，1日中午無升跌。申洲國際獲高盛上調目標價近一成三，股價半日升9.7％，為表現最好藍籌。港交所在500港元關爭持，半日升0.9％報502港元。

白銀相關股表現，Reddit投資討論區鼓動散戶大軍轉戰白銀市場，白銀期貨急漲。中國白銀及金貓銀貓借勢熱炒，半日分別急升42.2％及60％。

(工商 )