超商結合自助洗衣新模式！全家便利商店今（1）宣布，瞄準租屋族、小家庭對自助洗衣的需求日增，從2019年首創推出自助洗衣複合店，將自助洗衣機台放到全家便利商店內，主打智能化、自動化的自助洗衣模式，只要透過全家APP就能簡單操作，目前已擴大複製到12家店，範圍擴及新北、新竹、台中、高雄，插旗北中南！

全家表示，因應春節即將來臨，許多民眾開始大掃除，清洗家中衣物、大型寢具、窗簾等，全家自助洗衣複合店即日起至4/25於限定店舖推出電子集章優惠活動，凡會員洗衣1次或是洗加烘1次即可累1點，集滿5點就可二擇一兌換「中型洗加烘」免費乙次或「大型洗加烘」優惠價。

此外，全家也長期在全家會員APP推出洗衣「點加金」優惠活動，只要使用會員點數1,000點加價80元起，就可換購洗衣服務，讓大家趁著年前趕緊除舊佈新，好好整理一番。

據全家統計，自助洗衣複合店的業績跟來客數，平均可較一般店舖高出2～3成，觀察主要來客高峰落在冬季及雨天，正好與便利商店以夏季和晴天為業績高峰具有互補效應，前陣子寒流連續報到，低溫又潮濕也帶動自助洗衣複合店使用率明顯提升。

(工商 )