今天確診的台灣籍30多歲男子(案913)在日本染疫後，曾在當地5度採檢陰性，返台後採檢第3次才確診，對於案913是否可能是在防疫旅館感染，陳時中表示，不會對旅館環境做採檢，但會清消，他的症狀太不典型，是防疫上困擾很重要因素，且24日檢疫期滿後，至另一家旅館自主健康管理，因為Ct值很高，住院時還持續檢驗，比較可以判定發病和病程的情況。

張上淳表示，對於這名個案，看起來比較特別一點，通常就是感染後PCR陰陰陽陽會維持很久，看起來陰性很久的狀態又跑出陽性，當然有不一樣的可能性，但可能是從頭到尾就是一次感染，但又被我們驗出來的狀況，這名個案住院當中，我們會在對他做抗體檢驗，以釐清狀況。

張上淳表示，1月29日才出現症狀，不必然和新冠肺炎有關也要保持彈性，可能有另一個感染出現，這是我們對這個個案要保持比較多可能性的想像，需要更多證據了解到底如何。

(中時 )