美國漢堡王PlayStation合作推出BURGER KING PS5 SWEEPSTAKES活動，讓消費者有機會帶走PlayStation5，嗨爆全美！台灣漢堡王今日宣布跟進推出「指定豪享餐進擊抽5台」刮卡抽獎活動，最狂驚喜大禮為PS5 遊戲主機5台，要台灣堡迷搶鮮禮遇！2月1日起，臨櫃購買「豪享三重奏套餐」，即可獲得刮刮卡，超人氣遊戲主機等你刮，不只如此，刮刮卡張張有獎，中獎機率高達100％，送完為止

漢堡王全新豪享三重奏「華堡三重奏」、「辣雞三重奏」分別使用4.4盎司澳洲進口牛肉、完整去骨雞腿排，加碼美式香濃起司、酥炸洋蔥圈以及香炸培根三重食材，誠意升級、美味升級、大大滿足「飽腹」口慾。漢堡王飽腹級美味更攜手最搶手的次世代遊戲主機PS5，端出領先全台大驚喜，準備讓堡迷吃堡飽豪享受。

全新推出的次世代遊戲主機--PS5，高速 SSD實現疾如閃電的載入速度；觸覺回饋、自適應扳機、3D音效支援與所有難以置信的新一代PlayStation遊戲，讓玩家發掘更深刻、更身歷其境的遊戲體驗。

(工商 )