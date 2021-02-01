凱基證券日前獲台灣證券交易所109年度「流通證券獎-證券承銷商」第一名、「活絡經濟獎-IPO籌資金額」第一名及「活絡經濟獎-IPO市值」第一名，為109年推動上市之三冠王，活絡資本市場之能力備受肯定。

凱基證券積極推薦優質企業進入資本市場，所推動上市櫃掛牌之公司涵蓋國內公司及外國企業，分布產業廣泛。109年推動已上市掛牌者包括匯僑設計、威鋒電子及穎崴。匯僑設計是台灣首家上市之室內設計公司；威鋒電子為威盛集團旗下子公司，產品應用於5G及IoT（物聯網）之市場；穎崴是高階半導體測試界面大廠，其客戶涵蓋全球一線半導體公司。

後續尚有長榮鋼及AES-KY已經上市審查通過，預計將於今年第一季掛牌。長榮鋼為長榮集團旗下子公司，是國內前三大鋼構廠；AES-KY是新普子公司，產品為車用、工業用電池模組，聚焦於5G、大數據、雲端資料中心之應用。

2020年IPO市場受疫情影響，難以安排海外實地查核，直接衝擊第一上市櫃業務，IPO掛牌家數創新低。凱基證券表示，承銷團隊藉由對客戶訊息的掌握，嚴謹規劃送件時程，協助多家國內及國外客戶順利送件並成功掛牌。而發行公司在選擇承銷商辦理其IPO作業及上市櫃後之籌資業務時，除了考量送件經驗外，也重視證券商的推薦能力，凱基證券透過安排密集的法說會與投資機構客戶進行雙向對談，促進客戶與投資人間的相互瞭解，讓市場投資人認同客戶的基本面及未來發展方向，達到發行公司、投資人及承銷商的三贏局面。

投資銀行業務為凱基證券核心競爭優勢之一，凱基證券透過中華開發金控平台，運用金控資源擴大客群及及發揮包銷配售能力，將服務範圍從為企業客戶提供創業投資、上市櫃前籌資，到上市櫃籌畫以及掛牌後國內外資本市場籌資，擴及到集團資源整合、企業間策略聯盟等全方位之服務。

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