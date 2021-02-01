香港行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，目前人民幣的國際使用仍然限制於經常項目，中美關係當前相當艱難，尤其是美國將金融武器化背景下，他認為應該將人民幣國際化，進而推向資本市場，將人民幣國際化步入新台階。

任志剛參與論壇表示，香港可以為股票交易清算提供多一種貨幣選擇，允許使用人民幣和港元結算，相信若資本市場提高人民幣使用率，國際對人民幣的認可將有效大幅提高。此外，任志剛指出，不必擔心採用雙幣結算會影響港元的地位，他認為貨幣選擇權在使用者本身。

任志剛提醒，對香港金融方面雖很樂觀，且香港發展為國際金融中心的過程很成功，但不能自滿。香港有兩方面被看低，包括香港多年來皆取得全球新股集資額第一。且相比倫敦及紐約，香港是全世界最國際化的金融中心，因為投資者大部分來自外地，而大部分集資則來自中國。

任志剛建議香港可把握機遇，打通與大陸資本流動與貨幣兌換，例如大陸有外匯管制，香港可透過大灣區作為試點，使港元與人民幣兌換，有效處理資本流通。

(工商 )