搶攻南台灣麻辣鍋商機，乾杯集團旗下標榜全台唯一100％和牛油的重慶式麻辣鍋「麻辣45」揮旗南下，強調正宗重慶麻辣火鍋即將進駐台南，「麻辣45台南府城店」於2月1日開幕，同時推出門市限定的嗆辣版「台灣溫體牛內臟」，藉此搶攻農曆年的圍爐商機。

「麻辣45台南府城店」開在國泰置地廣場1樓，占地70坪共82席次，一入店即可看到寬敞的開放空間，期望打造出南台灣豪爽的霸氣氛圍，更能勾起客人在此大快朵頤的歡樂情緒。店內貼心設置4個氣派獨立包廂，無論個人、家庭聚餐、請客招待、大宴小酌都適合。

乾杯集團2021年台灣事業展店目標5至10家，首間展店地點選在有著豐富餐飲文化底蘊的「台南」，更一舉進駐百貨、飯店林立的五星級地段西門商圈，將火紅台北的最高麻辣火鍋景觀餐廳「麻辣45」帶到南台灣，推出集團旗下第二家麻辣火鍋品牌「麻辣45台南府城店」。

乾杯集團在台南已陸續開出「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「黑毛屋」3個品牌，2021年「麻辣45台南府城店」再加入，不僅擴大營運藍圖，更因為麻辣鍋業態的增加，大幅提升全牛利用率，為集團創造更大的獲利結構。

麻辣45最大特徵「九宮格吃法」，是重慶麻辣火鍋獨特的飲食方式，9個格子中的溫度不盡相同，分為「燙」、「煮」、「酣」三種功能，用來涮煮不同食材十分方便；其次為麻辣45使用全集團日澳和牛精煉出的「頂級和牛油鍋底」，不僅保有一般牛油帶來的溫潤，卻又不膩口，即便大快朵頤，依然清爽無負擔；第三特點「百種上乘食材」，不僅吃得到高等級日澳和牛、西班牙伊比利豬之外，更將引以為傲的牛舌與重慶老三樣的毛肚、鴨腸、黃喉併稱為「麻辣4寶」，是麻辣45必吃的招牌菜色，以及富含當地特色的重慶炸酥肉、貢菜，都是老饕們必點的經典料理；「四次上癮法則」為麻辣45第四個特色，不同於國人習慣的台式麻辣鍋口味，重油、重辣的重慶嗆辣，第一次吃會感到特別，第二次是美味，第三次則是想念，只要上門第四次就會愛不釋「口」。

為讓南台饕客品嚐到不一樣的溫體牛，「麻辣45 台南府城店」限定推出4道「台灣溫體牛內臟」，包括「溫體牛心」、「溫體牛肝」、「溫體牛百頁」以及「溫體牛心肝拼盤」，售價280至380元，每日限量供應。有別於傳統的溫體牛肉湯，麻辣45「台灣溫體牛內臟」堅持每日早上現宰現運，以4度C以下冷藏直送到店，趁著肉質軟嫩時切成薄片、新鮮上桌，再放入和牛油麻辣鍋中，以獨特的九宮格吃法涮煮，呈現彈牙、脆口，充分融入了麻辣45獨門的麻、辣、香，帶給饕客嗆辣版的溫體牛美味。

(工商 )