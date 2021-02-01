臺鹽公司董事長陳啟昱今（1）日突然發出辭職聲明！陳啟昱在聲明中表示，他從2016年被派任擔任臺鹽董事長至今，已完成階段性任務，因個人另有生涯規劃，即日起辭去臺鹽公司董事長暨臺鹽綠能公司董事長職務職。

陳啟昱自2016年6月派任臺鹽公司董事長一職至今共4年8個月，他在聲明中表示這段時間以戒慎恐懼之心，秉持照顧員工、誠信經營、落實公司治理暨善盡企業社會責任，並完成三大任務。

三大任務包括啟動更新通霄廠海水引入管及汽電共生新建工程，預計今年完工，將大幅提升工廠效能；以及成立台鹽綠能公司，首創國內「漁電共生」新經濟模式，提供完整的一條龍服務。全國首座實質建置的漁電共生案場也已動工，規劃今年併網發電，跟隨政府2025年光電裝置容量20GW之目標前進。

還有他任內員工年平均調薪超過3％，公司營收與獲利創新高，2020年全台受疫情影響，臺鹽仍逆勢成長超過前一年。

陳啟昱表示，因他個人另有生涯規劃，所以即日起辭去台鹽公司董事長及台臺鹽公司董事長職務。

(工商 )