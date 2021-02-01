大陸黃金協會最新統計數據顯示，2020年大陸黃金產量為365.34噸，相較2019年減產14.88噸，降幅為3.91％。其中，中國黃金、山東黃金、紫金礦業和山東招金等大型黃金企業的礦產金產量占大陸總比重達48.81％。

路透引述黃金協會官網數據指出，2020年大陸黃金消費量為820.98噸，較2019年下降18.13％。其中，黃金首飾為490.58噸，較2019年減少27.45％。

2020年第一季受新冠肺炎疫情衝擊，大陸黃金產量大幅下降10.93％，黃金消費量隨之下降48.20％。2020年第二季以後黃金產量逐步提高，至第四季時，產量已呈增長趨勢，達10.29％。

另一方面，2020年大陸進口原料產金為114.16噸，較2109年下降5.02％。數據若加上這部分進口原料產金，則大陸共生產黃金為479.50噸，與2019年相比，仍下降4.18％。

(工商 )