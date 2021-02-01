昔日的金髮女神托瑞威爾森(Torrie Wilson)驚喜在1月31日的皇家大戰回歸擂台，她1999年在摔角聯盟WCW登台，兩年後轉到WWE，並於2019年入選摔角名人堂。粉絲都會記得她當年擔任花花公子雜誌的模特兒，以及她出場帶著的馬爾濟斯小狗Chloe。托瑞威爾森今年45歲。

WWE皇家大戰向來是傳奇人物客串回歸的驚喜舞台，女子比賽有30人輪番出場，托瑞威爾森排在第17順位，進場不久即遭淘汰。在早年的WWE，女子比賽很大成分是賣肉的噱頭，這是托瑞威爾森的強項，她當年與另一位金髮女郎Sable的泳裝對決曾是WWE網站被收看最多次的比賽。

托瑞威爾森2008年退休，即使沒拿過女子冠軍，她對節目收視率的貢獻仍讓她入選名人堂。令人意外的是經過這麼多年，她的小狗Chloe還活著，雖然已經步履蹣跚失去活力，但還是過得幸福快樂。

WWE近年開始女子賽事革新，以往的花瓶角色不再佔據劇情核心，主打的是外型較強悍的女子選手。今年的皇家大戰勝者是黑人女將Bianca Belair，她上半身的肌肉讓很多男子都自嘆弗如。

托瑞威爾森賽後說：「今晚的感覺非常特別，過去、現在、未來的女孩同聚一台。不管離開多久，我都感覺跟隔天回到家一樣。以往觀眾總是讓我很緊張，我的胃會打結，這次卻完全不同。」因為新冠疫情無法開放觀眾，現場只有透過摔迷在家中串流傳過來的影音。

(中時新聞網)