【愛傳媒簡秀枝專欄】天才，果然是音樂家的專利！這個冬天，台灣音樂界出現了一個神奇的現象，一位在台灣，不怎麼出名的鋼琴家，竟然可以連續加場演出，還場場叫座爆滿。

這位媽媽是台灣人的鋼琴家叫周善祥（Kit Armstrong），他於上（12）月下旬，利用5個晚上，在台北國家演奏廳彈「全本莫扎特鋼琴奏鳴曲」，竟然撩撥出樂迷的胃口與心弦，欲罷不能，連連加場，都帶來秒殺搶票效果，而且，從台北到高雄，一路紅不讓。

截至目前，周善祥獨奏會，已經加了6場，連同原來的5場「莫扎特全本演出」，總共有11場。

一部鋼琴，一位音樂家，竟然可以綁住11個晚上的古典音樂發燒友，不管天雨天冷，大家風雨無阻，這種聽音樂會聽到著迷的現象，實在不多見。

周善祥被增加的場次多達7場，分別是：1月13、22、29、30日以及2月6日，在台北國家演奏廳；另外，2月8、9日則在高雄衞武營。去年12月迄今，2個月不到的時間，北來南往，搶票趕場，真是蔚為奇觀。

更不可思議的是，周善祥把古今中外的鋼琴曲目，彷彿壓縮在他的腦袋裏，取之不盡，用之不竭。

29日晚安排的音樂會曲目，跨度就是從文藝復興，彈到印象主義，舉凡16世紀以降的作曲家，包括拜爾德（William Byrd,1543-1623）、拉摩（Jean-Philippe Rameau,1683-1764）、巴赫（Carl Philip Emanuel Bach,1714-1788）、貝多芬（Ludwig van Beethoven,1770-1827）、李斯特（Franz Liszt,1811-1886）、德布西（Claude Debussy,1862-1918）。

年紀雖輕，但周善祥對於古典音樂的造詣深厚，音樂彈奏的曲目庫完整，任何古典大師名家的作品，都難不倒他，他完全可以聲色俱全，背譜演出，鞭僻入裡地把每一位不同時代、不同背景、不同個性的作曲家的作品，詮釋得入木三分，無微不至，令人嘆為觀止。

為什麼這麼短的時間，會有這麼大的爆發力，簡單歸納，原因有四，分別是：

一、背景特殊、跨國跨域的養成模式

1992年出生於美國洛杉磯的周善祥，家族有華人血統。7歲起，他同時在加州州立大學長灘分校選修物理以及查普曼大學選修作曲，9歲進入猶他州立大學攻讀生物、物理、數學以及音樂。

11歳周善祥進入音樂人搶破頭的柯蒂斯音樂學院學習鋼琴，同時在賓夕法尼亞大學選修化學和數學。

12歲周善祥搬到倫敦，在英國皇家音樂學院學習鋼琴與作品，2005年他13歲那年，結識了奧地利鋼琴大師布蘭德爾（Alfred Brendel，1931-），從此拜入他門下，更精進琴藝。後來，他又在巴黎第六大學取得數學碩士學位。

光看這樣的學習背景，就知道這是位天才，作曲演奏，理化數學，樣樣精通，左腦右腦，完全的平衡發展，自然頂天立地，卓然有成。

周善祥不像一般年輕人，取得學位，就躲到舒適圈教書作研究，相反的，他創意十足，無所不碰。

例如，2013年21歲的周善祥買下了法國伊爾松聖德蘭教堂，胸懷壯志地把該座廢棄教堂兼獨特的裝飾藝術遺址，改建為音樂廳。翌年啓用之後，該音樂廳安排的節目，充滿創造力，給人驚喜連連。

天才不器，在周善祥身上，發揮得淋漓盡致。

二、內外兼修，作曲、演奏雙棲天賦

知生莫若師，布蘭德爾鋼琴大師提起才華洋溢的周善祥，完全不避嫌，他讚許這位高徒「對於偉大鋼琴作品的理解，結合了新鮮的活力與細膩的處理智慧，兼顧情感與理智」，確實，一針見血。

這樣的相知相惜之情，已被英國紀錄片導演馬克・基德爾（Mark Kidel ，1947-）把周善祥與布蘭德爾獨特的師徒關係紀錄在《點燃鋼琴凳》一片裡。

周善祥以獨奏家身份，和世界著名樂團演出（例如，維也納愛樂、德勒斯登國立歌劇管弦樂團），也和許多知名、又有想法的指揮家合作（像提勒曼、布隆許泰特、夏伊）。

2018年26歲的周善祥在梅克倫堡——前波美拉尼亞音樂節擔任駐音樂節的藝術家，以及在溫特圖爾交響樂團擔任駐團音樂家。

身為室內樂愛好者，周善祥和眾多器樂獨奏家和聲樂家緊密合作，比如說，他與杭諾・卡普森在薩爾茲堡莫扎特週音樂節、柏林的布列茲廳演奏全本莫扎特小提琴與鋼琴奏鳴曲。

他也和卡格、普雷賈迪翁等人合作藝術歌曲音樂會。甚至，他在柏林愛樂廳、柯隆愛樂廳演奏管風琴獨奏會。

至於作曲，周善祥6度獲得美國作曲家、作家、出版社基金會的顧爾德年輕作曲家大獎，萊比錫布商大廈管弦樂團、溫特圖爾交響樂團、福斯汽車城Movimentos 藝術節、基爾愛樂都委託他創作，而且，他的樂曲目，目前已由Edition Peters 出版。

周善祥發行過數張獨奏專輯，包括李斯特「交響情景」，以及巴赫、李格替、周善祥作品集，產量之豐，令人讚嘆。

周善祥曾在荷蘭阿姆斯特丹大會堂演奏巴赫《郭德堡變奏曲》，不但被發行了DVD，BBC音樂雜誌稱許該DVD是「錄音史上最精彩的演出之一」。

三、素樸誠懇，笑容可掬，個人魅力大

舞台上的周善祥總是穿著合身立領絨質西裝、白襯衫，配黑長褲，晶亮黑皮鞋。休閒生活𥚃的他，也是配搭合宜，極具個人風格打扮，人見人愛。

尤其，那一臉稚氣靦腆笑容，看起來就是很文青，氣宇軒昂。

在展現獨奏專業上，周善祥絲絲入扣，滴水不漏，從全場音樂會的結構開始，以29日的曲目來說，音樂年代的跨度達400年，而選擇的演奏曲，凸顯了不同時空背景的生活趣味，讓音符中有畫面，想像空間無限。

例如，拜爾德的《鐘》，就展現16世紀左右伊利莎白一世主政年代，幻想曲式的音樂特性，音符華麗地上下遊走彼此競逐，莊重璀燦似驪珠，然而，絢爛如花火般，稍縱即逝，唏噓之感，油然而生。

周善祥很擅長把自己生活與樂曲元素或主題作連結。像拉摩的《母雞》，究竟咯咯叫幾聲，又為什麼生完蛋會有咯咯響聲，自稱養過雞的周善祥，知之甚深，談笑用兵，自然天成。

29日晚周善祥詮釋貝多芬《升c小調第14號鋼琴奏鳴曲（月光）》時，鏗鏘有力，令人咋舌。

根據鋼琴家蕭唯真的分析，貝多芬在寫該曲時並沒有名字，周善祥懂得把整個第一樂章主題連續性的一氣呵成完成，很大氣，他不在中間做小樂句，相對於一般演奏者，喜歡彈小樂句，小花小草式的rubato給太多，就顯得俗不可耐，周善祥鞭僻入𥚃，乾淨俐落，高潮迭起，令人餘音繞樑，過耳難忘。

李斯特的但丁（Dante Alighieri,1265-1321）詩篇讀後，是否奏鳴曲風幻想曲，濃濃文學味道，內容底子深厚，凸顯了地獄鬼魂以及人性面的幽微複雜，讓人玩味。琴韻畫面，人神往。

周善祥的舉重若輕，展現在他投入曲子情境，但不很放鬆，偶爾還會開開玩笑。當他用力過猛，把琴鍵彈歪了，中音La走調了，他會暫停演奏，像個蒙古大夫，自己使勁地敲打，調起音來。這個動作，流露出他稚氣未脫，清純可愛一面。

音樂曲目談完，外加一首安可曲李斯特的《費倫茨的歌曲 Gnomenreigen》，周善祥技高人膽大，十指靈動，活靈活現，音符中流淌出的盡是精彩畫面。

他的技術純熟，行雲流水，但不會給人刻意炫技的油條感，搏得滿堂彩。

當周善祥謝完幕，重回鋼琴前，竟然脫口說出，「時間還沒到⋯⋯」，一臉儍笑下，又乖乖坐回鋼琴前，再次傾瀉而出的又是李斯特《費倫茨的歌曲 La Leggierezza》，千軍萬馬，奔流直下，在高潮中作收，讓觀眾開心到了極點，相約再見。所以，越是周善祥的加場演出，越是吸引樂友們加大力度，呼朋引伴，相挺到底，一再增添熱潮。

四、疫情中報復性消費，台灣獨有憑心而論

有一張台灣人臉譜的周善祥，跟台灣沒有太直接關係，雖稱是華裔美國籍，從資料上來看，在美國出生，英文名字Kit Armstrong ，他早年來過台灣，與樂團合作演出過《協奏曲》，但一般來說，對他印象並不深。

這回疫情，海內外肆虐一整年，除了台灣，可以正常舉辦實體音樂會，難上加難。台灣不但是疫情得控的寶地，台灣樂友，熱情洋溢，素質極高。

周善祥初抵台灣，票房並不熱，當他在演奏廳彈奏全本莫扎特鋼琴奏鳴曲時，就出現倒吃甘蔗現象，一場比一場叫座，後段演出，就開始搶購，最後一票難求。

主辦經紀公司負責人徐鵬博，從初期只是拿平常心，舉辦演奏活動，到積極南北奔波，打探空餘的演出場地，最後勉強在農曆春節前，多加了北部4場，南部2場，而且都是未開放網路賣票，已經出現lines上搭群組，串連宣傳，大家不約而同動員拉友伴，甚至中南部樂迷搭高鐵往北跑，北中部樂迷也準備南下過夜，連續聆聽外加的衞武營2場演出，盛況空前，別說疫情中，唯一獨有，在台灣的古典音樂發展、推廣過程中，也是少見，完全可以媲美前次韓國鋼琴家白俊宇的搶票潮。

這樣的熱情，也扶持了徐鵬博這樣單打獨鬥的個體戶代理者，讓有品質、走中價位的音樂代表公司能夠生存，迎接疫情的音樂展演生態的多元化與鵬勃發展。

也許，我們會抱怨藝術是小眾，古典音樂族群不大，經紀公司的節目安排與行銷，大都事倍功半。但這個疫情，反而聚焦了消費者的注意力。

由於大家遠飛不得，國際知名天團進不來，樂友也出不去，因此，大家更愛才惜福，把身邊可以欣賞得到的機會，抓得牢牢，一旦發現有特殊驚艶表現，馬上趨之若鶩，立即給予肯定，並發揮口碑效果，扶老攜幼，樓上揪樓下，共襄盛舉。

一位不到30歲的華裔音樂家，可以在台灣連彈12場，音樂家自己不喊累，愈彈愈入味，樂迷更是興緻勃勃，一場場加大熱情與力道相挺。

如果這不是現代音樂奇蹟，什麼才是呢！？

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)