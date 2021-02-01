【愛傳媒朱亞君專欄】家裡有事，在外奔波一天，空下來的時間，我沒忘一再去刷即時榜，看著馬來西亞薩提爾家族推手馮以量的新書《允許自己選擇愛》一路從排行榜下半段往上爬爬爬，爬到了第13名。

心裡很歡喜，但也很難過。

我想很多內在敏感的朋友，跟我一樣，看到這書腰文案，眼睛就濕了。

「渴愛」而不可得，大概是親情裡最痛的痛。

那親情手足之愛，明明該是天生的，不是嗎？

沒有一個人想要被標籤成為不孝的子女，也沒有一個人拒絕自己在溫馨的家庭氣氛中長大。

而為什麼，我們每一個家，掀開來多是坑坑疤疤，我們的內心充滿了黑洞，覺得自己是被孤立的，是不被接納的，是受傷的那一個。

於是，我們憤怒、哀傷、委屈，我們選擇「恨」，因為「恨」是一種力量，如果我們不恨，我們就要承認自己是不被愛的那個。

媽媽送了一份叫「焦慮」的禮物給她，也傳承了一種「憎恨」的思想給他；家人的眼淚、埋怨，就像是變相的權力，試圖要掌控他，讓他感到「愧疚」；他曾經跪在爸爸面前，求他別走；而如今，是他的兒子跪在面前，求他不要走。

我們忘記了，孩子是一面鏡子，反應家庭互動的病態，他們不是病態的本身。

以量說，成長不是回顧原生家庭，發現問題，然後為自己找個藉口，比責任推給父母。成長更不是繼續扮演受害者，要每個人為你的生命負責。

而成長啊，是不找藉口，重新創造自己；是為自己的生命負責，做出改變。

謝謝以量，他從自身的故事出發，寫了12個關於「把愛帶回家」的故事。

你問：「愛自己，為何要允許？」

因為允許自己不再扮演受害者，寬容自己值得擁有愛，才能真正為自己負責，脫出桎梏，創造新生。生命裡的許多「為什麼」是沒有答案的，我們只能讓自己變得更好，把傷害還給過去，力量還給自己。

謝謝崇建大力推薦，他倆並不認識，卻因為理念相近，崇建一聽說以量要出書，立刻說：我來寫推薦！真是超級感動。

坦白說，這書看過初稿之後，我還沒敢看第二次，當我再把書頁打開，我就該真真切切的問自己：你明明內心渴望愛，為何盡是用恨在索求？

我得找回那顆溫柔的心。我得允許自己選擇愛。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)