【愛傳媒陳玲玲專欄】我們平常吃飯是不是太快了？《慢食》書上寫到，美食之都的巴黎，除了慢食外，又多了一套飲食哲學fooding，即food + feeling（食物加感情）。

希望用餐者以感情、情緒去感受食物。感受每一道菜上桌時的香氣，欣賞擺盤的色彩和美感，品嚐吃進嘴裡每一口味道的組合、搭配和轉變。也許讓你想起小時候媽媽的一道菜，也許喚回某一次被遺忘的旅行經驗。

同時，也反過來期望廚師以一種更帶感情的手法來做菜（而不是制式化、機械化地執行食譜裡的材料和步驟），在盤裡留下個人的情緒和風格。

用心、用時間品嚐幾家台灣的法國餐廳！

「候布雄」，侯布雄料理的法菜，食材用料高檔頂級，口感層次豐富卻和諧、味道鮮明且精準、廚藝工序複雜卻細膩。

經典，不能改變。台灣候布雄菜單上的菜式，70％至80％都是侯布雄的經典菜式！

食材不妥協，侯布雄法式餐廳食材用料絕不妥協，所用的〈索羅涅黑魚子醬〉，是「北歐之家」（La Maison Nordique）品牌的「法國帝王魚子醬」（Caviar Imperial de France）。

法國佩里戈黑松露的氣味濃郁且細緻，是「美味指數最高」的黑松露，位在Bellavita的〈L’ATELIER de Joel Robuchon候布雄法式餐廳〉也指名只用這種黑松露入饌。

搭配麵包的奶油也講究，有硬有軟、口味多樣的佐餐麵包，以及最好的法國伊思尼奶油！

幾道經典食譜值得品嚐，馬鈴薯泥、松露海螯蝦義大利餃、洋蔥培根松露千層塔、花椰奶油魚子凍、蛙腿佐奶油香芹⋯⋯

「我的一切，都有賴於這些馬鈴薯泥，」候布雄有一次在示範這道菜時說了這句名言。「也許是有點懷舊情感，就如普魯斯特的瑪德蓮蛋糕一樣。每個人的記憶中都有媽媽的馬鈴薯泥、奶奶的馬鈴薯泥。」

候布雄曾說過說「隨著年齡漸長，我越來越意識到食物越簡單，越有可能超凡。」

「我從來都不會在一道菜裏綜合超過三種風味。我喜歡走進廚房時，可以明確辨認出菜色以及所用的材料。身為廚師，我的角色是去尊重食材。」

他最喜歡說的一句話就是：「我們的工作不是讓蘑菇吃起來像胡蘿蔔，而是讓蘑菇吃起來越像蘑菇越好。」

候布雄帶領法國料理從過度繁複的傳統，回歸更正宗的形式。而他的馬鈴薯泥，也就是帶出每種食材本身味道的藝術。

今天來侯布雄品嚐經典法菜，紮實的法菜功底加上新意擺盤，非常「法國」！

「食物越簡單，越有可能超凡」，特地來品嚐他的馬鈴薯泥！覺得這道菜最有他的精神！

馬鈴薯泥，吃到侯布雄的名菜，最出名的就是看似簡單、實則具有深度的馬鈴薯泥。

侯布雄製作馬鈴薯泥的食材很簡單──馬鈴薯、奶油、牛奶和鹽，但是，製作的過程非常耗費體力，除了得將馬鈴薯中的水分逼出，還得慢慢引入奶油和沸騰的牛奶。

馬鈴薯泥也反映出侯布雄的料理哲學，他認為越簡單的料理越能滿足老饕的嘴，讓每一道菜餚的口味單純化，不要一下子交雜太多味道，才能真正撼動食客的味蕾。

同事吃完説太好吃想打包帶回家！單純的美味最動人！

別緻的麵包籃，有6種不同類型的麵包各2顆，還有一小碟無鹽Butter。麵包都是溫熱！

法式鴨肝慕斯佐帕瑪斯起司是今天最喜歡的一道菜，最底層是鴨肝、波特酒，最上面是起士泡泡！用小湯匙從最底下挖上來吃，有濃郁的起司和鴨肝香氣！

法式傳統肉派，外層是香酥的起司派皮，內層有著牛肉、鴨肉及開心果組成的綜合餡料，最經典的是上層的晶凍，有著濃郁的鴨香味，是極為耗時費工的一道程序！

嫩煎雞胸鴨肝捲與斯佩爾特小麥，一半是雞胸另一半是鴨肝，一起吃下去香嫩多汁的雞胸配上鴨肝，再佐以小麥挺爽口。隨主菜附上的馬鈴薯泥，是目前吃過最好吃的鈴薯泥，馬鈴薯泥口感細緻綿密，還有濃郁的奶香！

甜點是威廉梨巴巴露雅與大溪地香草和柚子冰淇淋。巴巴露雅（Bavarois）算是著名法國甜點之一，口感是極為細膩的奶油甜點，如泡沫般鬆軟是巴巴露雅的特色。旁邊佐以柚子冰淇淋再淋上威廉梨醬，是一道很精緻的法國甜點。

茉莉血橙與白乳酪冰淇，餐盤的設計很別出心裁，像是一雙手上捧著甜點。橙形的蛋糕，裡面也是血橙口味的幕斯蛋糕。旁邊是白乳酪口味冰淇淋，還有一些米果。味道很清新！

「亞都麗緻」，有人說，亞都台灣最具法國味的飯店！

開業40年的法式經典料理餐廳，主打有故事的法國「老」菜，「法國美好年代」風格的「巴賽麗廳」，有如電影場景般，濃厚的法國19世紀末的美好年代風格，今天彷佛走進法國電影！

皮革鉚釘天花板，與黑白大理石地磚相襯，溫潤手感的木牆加入花飾雕刻，巴賽麗廳是大台北裡的巴黎小時光，瀰漫著法式浪漫！

翻開菜單，會先讀到一段文字寫著「19世紀末法國美好年代，國宴食譜流傳至民間，料理的底蘊與文化深深影響至今。」

復刻酥皮松露鴨肝牛肉澄清湯VGE，滋味香醇馥郁，帶有濃濃松露風味，曾是法國總統國宴指定菜！

現烤酥皮色澤深褐，底層以特製獅頭杯盛裝，牛澄清湯選用鴨肝丁、油封鴨腿丁、法國黑松露片、美白菇及鴻喜菇為食材，久熬萃取出精華，餅皮帶有濃厚奶油香氣，滋味微鹹口齒留香，蘸佐高湯享用，松露特有風味在口中蔓延！

松露Truffle總有無可抗拒的獨特魅力，而最迷人之處就是它的香氣！這價格比黃金高的松露，是由豬隻採集，母豬甚至比獵犬還更擅長尋找松露，堪稱為找松露的高手！

蒜味香芹焗田螺，我點了法式蝸牛，只要吃法國菜，就一定要點法式蝸牛來吃。香料調味，搭配大蒜、香芹與橄欖油一起烹煮，沾麵包甚好！

油封鴨腿佐柳橙醬汁，油封鴨是法國經典料理，低溫料理之下鴨肉保留了豐臾的肉汁，同時肉質變得柔嫰！佐柳橙醬汁清新，甚好！

傳統法式舒芙蕾，今天吃掉了巴賽麗廳第10488份舒芙蕾，每賣一份都有個記錄身份証，需要40分烘烤時間！同時附有三種醬「柑橙酒、巧克力、香草」。

舒芙蕾有「甜品中的皇后」美譽，巴賽麗廳的每份舒芙蕾都有自己的身份證，像這就是這裡的第10488顆舒芙蕾，能夠狂賣超過10萬份，就知道這個舒芙蕾有多麼了不起了！

傳統法式舒芙蕾外酥內軟，裡面舒芙蕾柔軟的要使用湯匙撈出來，搭配上面的糖粉，每一口都讓人飄飄然！口感輕盈如雲朵，若有似無卻滿嘴飄香。

「甜品中的皇后」美譽的舒芙蕾，有個故事，據傳來源與歐洲奢靡風氣有關！當時為了端正糜爛的飲食風氣，利用無色無味的蛋白製作出名為「舒芙蕾」的甜點，寓意為「過度膨脹的物質主義，最終難逃崩塌虛無」。

正統純法式，亞都麗緻巴黎廳，巴黎廳從創立以來始終只聘任外籍主廚，堅持著Fine Dining的傳統高端路線，數十年來都是業界指標！

主廚高山英紀先生恣意揮灑，非常多的巧思，揉合了他的日本背景、和法式料理的精密優雅，採用在地食材，融合日本美學藝術，極致表現法國料理的優雅精神，看到源源不絕的創意和用心。

季節蔬果千層、頂級和牛、香煎鴨肝、值得一試！

「Saveurs歐洲風味餐坊」，東區隱密巷內的這家低調法國料理老餐館，Saveurs歐洲風味餐坊，據聞是很多駐台法國人喜愛的餐館，質樸，像一般在國外常見的家庭式小餐館，溫馨又舒適！

法國主廚Patrick Cabirol，在他巧手下端出的法國料理，盡是在台灣比較難得品嚐到的地道法式鄉村菜！

烤田螺，上面是厚厚一層很香的青醬，很入味！香烤羊排佐迷迭香羊肉醬汁，羊排很嫩醬汁也好，香肉鮮嫩！

法式鴨腿，油封鴨肉軟嫩美味外，配菜中加入起士料理的馬鈴薯超級好吃！燉羊膝，燉煮到入口即化的羊膝，非常入味！

巧克力鬆塔一刀劃破流出如火山爆發般的巧克力溶漿，熱呼呼的柑橘巧克力帶有獨特的香氣與味道，與盤內的法式香草醬汁融合為一！

烤蛋白，蛋白烤的鬆鬆綿綿的沾上下面的奶汁再搭著上面烤的香香的杏仁片，口感特別！還可以單點生煎鮮鴨肝！算是高CP值的法國餐了！

「法國鄉村菜 Allson Kitchen」，法國鄉村菜就是法國媽媽在家做的家常菜，重點不在擺盤和形式，而是回歸味道本身。

Allson kitchen充滿鄉村菜的質樸魅力！燉煮料理為最具代表性的法國老菜！

老闆是法國藍帶畢業，曾服務法國一星餐「Passiflore」，是Paul第一任主廚。

招牌燉牛頭肉，為黃金老滷湯底慢燉之傑作，也是台灣唯有此處才吃得到的法國鄉村菜。燉煮出清澈又富含深韻的滋味。

醬汁也是法國菜的精髓，依據不同食材和料理方式，搭配相應的醬汁，能將美味提升至新境界。許多在一起台的法國人，想家就來這裡吃法國家常菜！

南法家鄉菜 Le Partage 樂享小法廚，「甜點就像外遇的情人，對你而言有害無益； 既然都偷吃了一口，那就再多吃幾口吧。」

Le Partage 樂享小法廚的甜點menu上寫了這句擁有三個米其林三星餐廳Alain Ducasse的話！難怪法國電影大部分不是外界遇就是偷情。

樂享小法廚像是巷弄裡的小法國，一屋子的法文歌，法國主廚小時候是由奶奶跟家族帶大，長大後學習廚藝，想開一間讓奶奶跟親友都能安心吃飯的餐廳，於是樂享小法廚就誕生了，因為其料理初衷的是要做給親人吃的。

除了可以吃到法式的美味，也能品嚐到台灣食材如何融入法式料理，平實的價格就能吃到法國料理，讓你軽鬆享受法式「美味」！

蕃茄菠菜培根起司千層麵，千層麵是一道手工菜，手工一層層加入蕃茄、菠菜、培根、鯷魚紅醬等新鮮餡料和香氣十足、口感濃郁的起司，最後鋪上大片麵皮堆疊、焗烤而成。

吃起來外皮酥酥的，裡面的配料跟起司完美融合，是招牌菜之一。

舒肥鴨胸佐自製紅酒洛神花醬汁，外皮煎的微酥，裡面肉質鮮嫩多汁，越嚼越香，加上酸甜紅酒洛神花醬汁可中和油膩感，搭配綿密馬鈴薯泥、烤櫛瓜跟醃漬洛神花增添風味，層次豐富、細膩！

法式油封鴨腿波特莓果醬汁，這是樂享的招牌菜之一。說到法國菜，直覺想到就是「油封鴨腿」，油封鴨腿屬於南法家鄉菜，用低溫油封約12個小時。

鴨腿經過一個晚上的醃漬再經過約18小時的油封，讓肉質軟嫩，吃起來皮酥肉嫩、油脂豐腴，享受鴨腿香氣的綻放！

加上酸甜波特莓果醬汁不僅可中和油膩感，清新爽口，還能讓鴨肉更鮮嫩！

嫩煎盤克夏帶骨豬排&波特莓果醬，盤客夏豬，豬肉的香氣就很足，主廚以九分熟的肉質呈現，吃起來肉質更加的鮮嫩多汁，美味度讓人驚艷！加上主廚自製的蘋果醋泡泡有去油解膩之效！

法國新鮮苞子甘藍煙燻厚培根墨西哥黃椒，法國空運的新鮮小甘藍，口感鮮脆、帶一點微苦，搭配墨西哥黃椒、匈牙利紅椒粉，豐富有層次！搭配著煙燻厚培根一起吃，甚好！

法式紅酒燉牛舌馬鈴薯泥迷你紅蘿蔔，加入了紅酒和各式香料，用燉煮的方式呈現牛舌，燉得相當入味，和燉蔬菜、馬鈴薯泥一起搭配著法國麵包吃！

有三種舒芙蕾，橙香舒芙蕾、珍珠奶茶舒芙、使用法國瑪黑茶，舒芙蕾烤得很美的浪漫皇家結婚曲舒芙蕾！各有特色，對於甜品總是有兩個胃！

曾經和一位法國餐大師聊天，他也是第一位走進法國廚神Paul Bocuse（大家熟知的酥皮濃湯、烤布蕾，發明人就是Paul Bocuse）的廚房向大師貼身學習的的台灣廚師！

他說他在法國去法國人家用餐時，餐盤是考究的，而且全家吃飯會放音樂，是非常重視吃的民族！

難怪Le Partage 樂享小法廚的粉絲專頁上，引用一則法國諺語：「人為美食而生存，而不是為了生存而吃。」

不能去巴黎，在台北吃法國菜，不能出國的日子，享受優雅動人的巴黎小時光！

喜歡法菜，台北101的Stay、安和路的蘭、和大直的態芮、私廚涼州游嚴行 D-Place也都值得一試！

作者為資深廣告人

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(中時新聞網)