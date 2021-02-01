相對於新iPhone固定登場的秋季發表會，蘋果（Apple）的春季發表會舉行的頻率反倒沒有這麼固定，有時春季新品還會以官網新聞稿的方式發表，有時則會藉由實體發表會宣佈。但因為當前美國疫情仍舊嚴峻，推測今年蘋果若有舉行春季發表會的需求，也將以線上形式呈現。根據《9to5mac》整理，目前醞釀中的蘋果新品還不少，包含以下幾項：

一、iPad Pro與iPad mini

上一次推出iPad Pro第四代產品的時間是在2020年3月份，而據傳iPad Pro產品線將在今年春季獲得更新，其中最大幅度的升級預計是採用mini LED顯示螢幕。若成真，這是蘋果第一次在旗下產品導入此技術。而除此之外也預料將處理器升級至A14系列，帶來更好的性能表現；外型上預計不會有大幅改變，預計維持推出12.9吋與11吋的款式。

此外，除了iPad Pro之外，iPad mini也有望在今年獲得更新。上一回更新已是2019年3月份的iPad mini（第五代），預計新款將會採用全新8.4吋螢幕，邊框也有機會縮小。不過因為價格帶的設定，預計外型上不會跟前一代有太大區別，Home鍵仍舊保留。

二、iPhone SE 3

根據日本部落格《Mac Otakara》預測，今年iPhone SE有望在4月份更新，目前具體細節還不清楚。此外也有一說是另一款5.5吋螢幕的款式也正在準備中，但有沒有機會在今年春季推出，則是有待觀察。

三、AirPods 3以及AirPod Pro 2

近期也傳出蘋果AirPods產品線，在2020年底推出AirPods Max之後，今年預計AirPods Pro以及AirPods都會迎來接班人。針對AirPod Pro二代，據傳蘋果將縮小機身體積，嘗試去除掉耳機柄，但財經外媒指出蘋果在這項目標上面臨不小的挑戰；而AirPods Pro三代，則據傳會採用類似AirPods Pro第一代的造型，換句話說耳機柄有可能縮短，但是不會加入主動降噪的性能。

四、AirTags以及Apple TV

最近一次蘋果更新Apple TV，是在2017年9月推出Apple TV 4K，是一款可支援杜比全景聲的機上盒。因此很明顯就目前時間點來看，Apple TV現有產品已經有點老舊，據了解今年Apple TV也有望獲得更新。除了性能的升級之外，也有可能為了進一步推廣Apple Arcade遊戲平台，蘋果將為Apple TV推出專屬遊戲手把。

另外，傳了已近2年的蘋果藍牙追蹤裝置AirTag（暫定名稱），因為近期還有周邊廠商針對它推出搭配的配件，預計已距離正式推出的時間點不遠。這一款裝置可以掛放在無法連網的物品上（例如背包、腳踏車等等），通過藍牙或UWB超寬頻技術，協助尋找。除了尋找物品之外，也可以協尋你心愛的寵物。當前三星已經發表類似產品SmartTag，並且已在台上市，因此預計蘋果也將很快推出類似產品。

除了更新上述產品線，蘋果在2020年底宣布Mac產品線全面轉用自行研發的M1晶片，相關計畫也將持續拓展到其他Mac之中。傳聞當前預計蘋果正在準備14吋、16吋MacBook Pro，但根據分析師推估，這兩款產品預計要到下半年才會發表，預料是不會在春季就登場。

就目前來看，你認為上述預計發表的新品，有足夠份量撐起一場發表會嗎？根據蘋果發表上一代產品的方式，推估今年蘋果春季發表會舉行的機率看來是不高，換句話說，更可能上述產品都是以新聞稿的方式發表。

(科技)