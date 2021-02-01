新北市新店分局事前與市府相關單位、轄內里長及大型賣場召開協調會議，共同研商交通疏導暨管制事宜。（新店警分局提供）

農曆春節即將到來，不少人會利用此假期規劃來趟旅遊，為預防轄內觀光景點湧入大量車潮造成壅塞及降低交通衝擊，新北市新店分局事前與市府相關單位、轄內里長及大型賣場召開協調會議，共同研商交通疏導暨管制事宜，以提升旅遊及用路品質。

為配合交通部高速公路局的管制措施，2月10日至2月14日每日0時至12時封閉國道5號石碇、坪林交流道南向匝道，若駕駛人欲前往宜花東等地區，遇匝道管制或車流壅塞時，建議駕駛人可改走106乙線道、台9線等替代道路，以節省寶貴出遊時間。

新店警表示，根據以往經驗，大年初三以後深坑老街、石碇財神廟及烏來風景區等皆為遊客往來熱絡之景點，屆時車位一位難求，如停車場停車數量達飽和時，將會啟動滿場機制，疏導指揮車輛至鄰近停車處所或道路停放。員警也貼心建議，隨時收聽警廣路況，或下載新北市政府警察局iPOLICE app，可預先掌握、查詢路況事件及交通管制措施，以提早選擇其他替代道路或變更行程。如前往熱門觀光景點，可善用大眾交通運輸工具，以節省寶貴行車時間。

最後，新店警呼籲駕駛人，春節期間出遊，希望能配合警察及義交人員的指揮及管制，不爭道、不搶快、不酒駕，共同創造順暢、安全的道路空間。

(中時 )