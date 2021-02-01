台積電(2330)回神，台股大漲271.78點，收復15400點！擺脫上周加權股價指數重挫880.72點及台積電失守600元關卡陰霾，台股在封關最後一周的第一個交易日總算給投資人一點信心，在農曆年前獲利了結賣壓及美國GameStop引發全球資金流動負面逐漸減輕，以及布局農曆年後行情長期買盤進場下，台股今天跟隨亞股腳步上演反彈行情，盤中雖然一度翻黑殺低，但台積電及聯發科(2454)再度扮演多頭總司令，率領績優電子權值股反彈，搭配台塑(1301及和泰車(2207)等傳產權值股轉強，讓台股指數經過早盤震盪後一路走高，並在尾盤因台積電攻高突破15400點，不過成交量因農曆年長假將至，萎縮至3000億元以下。

終場加權股價指數為15410.09點，大漲271.78點，成交量2747.15億元，OTC指數為180.39點，上漲0.85點，成交量551.52億元。

今日上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲3.26%，其次是橡膠類股及玻璃類股，分別上漲2.1%及1.66%，表現較差者為資訊服務類股、航運類股及電腦周邊設備類股，其中資訊服務類股下跌0.33%，航運類股下跌0.25%，電腦周邊設備類股下跌0.17%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲1.58%，表現最差為電子通路類股，下跌3.36%。

就技術面來看，今天台股在亞股全面大漲及台積電回神下，指數開低收高，終場大漲271.78點，以15410.09點作收，站回15400點；受到外資針對台積電等權值股連續調節，已連續六日賣超台股達1567億元，台股上周大跌880.72點，終止指數連續五周上漲走勢，並回檔修正跌破月線，目前5日均線已下彎跌破10日均線，日KD指標自超買區死亡交叉向下趨勢不變，雖然台股今天反彈收高，但因離農曆年節封關日僅剩4個交易日，市場資金調節壓力較重，預期買盤力道隨著年節將至而縮減，短線指數仍有下探有走弱疑慮。

就周線走勢觀察，上周大盤重挫880.72點，不僅中止連續12周收紅K，也創下去年3月下旬自低點8523點上漲以來單周最大跌點，由於已跌破周線大量紅K低點15395點，可確認周線出現回檔訊號。另一方面，上周電子股指數周線重挫6.71%，收在779.84點，本周關注是否守住周線大量紅K低點769.76點；上周OTC櫃買指數重挫4.4%，收在179.54點，本周關注是否守住季線支撐(13周均線178.60點)，因此，台股在上周重挫後關注本周電子股指數與OTC櫃買指數是否能分別守住上述重要支撐，先視為盤勢止跌的關鍵。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股上周受全球股市回跌、外資連續賣超影響，指數跌破1萬6000點大關，使台股技術線型月線遭摜破，預估周五封關前大盤因美股波動加上農曆年春節將近，將增加指標個股及大盤波動度，不過台股基本面隨受需求帶動，基本面偏多，建議若遇市場震盪，可逢低布局，看好半導體、車用電子相關、業績題材電子零組件及光電等族群表現，整體而言，隨美國總統拜登及民主黨完全執政有利財政刺激推出，疫苗施打使企業投資與民眾消費信心回籠，需求回升支撐產業供需結構改善，寬鬆資金與低利環境仍有利股市表現。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，整體政經情勢仍呈正面，在疫情發展方面，即使全球變種病毒相繼出現，但管制措施尚未達到去年高峰，加上疫苗陸續施打，對經濟的衝擊可望降低；另外，美國民主黨全面執政，但加稅議題排在疫情、紓困之後，預期2022年才有實施可能，因此，短期內對股市亦無影響；就資金面分析，聯準會2023年前不升息，全球三大央行擴表動作不變，寬鬆的貨幣政策延續，有利股市續攻；在基本面上，2021年全球經濟回升趨勢不變，美台企業獲利預估有上修空間，台股未來仍有機會攻高，短線震盪整理有利籌碼沈澱。

魏永祥指出，值得注意的是，外資2020年淨賣超5495億元，過去經驗顯示外資從未連續兩年賣超台股，2021年在總經、企業獲利數字皆佳之下，預期2021年外資將大幅回補台股，台股雖然中長線多頭行情可期，但短線需留意：融資餘額大增、散戶大舉進場、籌碼凌亂度漸增等變數，震檔恐將加大，因此，操作上以拉回低接為原則。選股方面，5G相關、半導體、網通等族群持續看好，另外優質中小型股、高殖利率、利基型傳產股、原物料股等亦有表現的空間。

(時報資訊)