因去年最後三個月的復甦，抵消了3、4月世界各地實施防疫居家令時的崩跌，2020年全球整體半導體銷售額成長6.5%。

根據總部位於美國的半導體產業協會（Semiconductor Industry Association,SIA）所公布的數據，2020年全球半導體銷售額達到4,390億美元。美國晶片製造商的銷售額約達2080億美元，佔全球總額約47%。輸入美國的晶片銷售額為941.5億美元，較2019年成長19.8%。

SIA產業統計與經濟政策部門主管Falan Yinug表示，美國晶片採購的增長，大多是由用於數據中心等應用的高端記憶體晶片所推動。

因企業轉向在家上班模式，亞馬遜、微軟與Alphabet旗下谷歌等美國科技公司都在2020年看到雲端運算運用急速增長。

雖然在2020年，美國企業占全球半導體銷售總額近一半，卻僅占約12%的全球晶片製造產能，較1990年的37%占比大幅滑落，因大多數美國公司現在都向亞洲代工廠採購晶片。

半導體產業協會總裁兼執行長紐佛（John Neuffer）表示，去年通過為美國晶片廠提供獎勵措施的法案，可能有助於今年改變這個數字。該法規可為英特爾或格羅方德（GlobalFoundries）等美國公司，以及如三星電子或台積電等外國公司提供資金。紐佛表示：「未來10年，半導體製造業將成長56%，我們想確保美國將擴大在製造方面的版圖」。

(時報資訊)