烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）日前罕見地批准制裁4家中國企業，對象均為烏克蘭重要航空引擎生產企業馬達西奇公司（Motor Sich）的投資者。當地媒體分析，烏克蘭此舉背後有美國身影，美方試圖阻截中國獲取高端航空及航技術。

香港經濟日報報導，烏克蘭所制裁的4家中國公司分別為天驕飛機公司、香港天驕公司、北京天驕航空產業投資公司、北京信威科技集團以及中國公民王靖。

烏克蘭通訊社報導，制裁清單上的前三間公司都以天驕命名，而北京信威集團則是控制北京天驕企業，被制裁的王靖即信威集團董事長王靖。烏克蘭將凍結公司及個人的資產，並限制其貿易往來，不准許將資金移出烏克蘭，制裁共為期3年至2024年1月為止。

報導指出，北京天驕正尋求進一步控制馬達西奇公司，天驕於2016年已向馬達西奇的所有人提出收購56％的股份，公司正因舉牽動烏克蘭當局的神經，進而凍結中國股份流通。

(工商 )