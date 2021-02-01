案908、案889兩人的感染源至今仍未明，有專家指出可能存在社區感染風險，對此衛福部長陳時中表示，案908不敢講完全沒有社區感染風險，但目前所公布的1月25、26日足跡並非傳染期，因此可能性仍然很低。

陳時中重申，疫調足跡公布的原則，過去一向都是確診日或是發病日前兩天，但25、26日並非案908的傳染期，會公布是採雙重保險，提醒曾出入該區域的民眾多加注意身體狀況。

為釐清案908的感染源，指揮中心也將進行病毒基因序列比對，醫療應變組副組長羅一鈞表示，案908已接受過兩次採檢，第一次採檢時間是在1月29日，CT值為20，二採則是在1月31日，CT值就降為14.9，顯示應為發病初期，符合當初感染源為案889的推斷。

專家諮詢小組召集人張上淳則補充，兩人曾在同一個候診區，加上908沒有看到有其他的接觸狀況，所以在疫調推理上還是跟889有關，但當然大家也認為他們沒有面對面談話，沒有看到清楚的接觸模式，因此外界會推理其得到傳染的機會，可能不只是在院內，「這些我們還是會存在心理面來考量。」

張上淳指出，這波疫情的病毒株發現為L452R、D614G的變異，雖不像英國、南非株來的傳染力增強，但已有報告顯示比較容易傳染，且逐漸成為強勢的病毒株，未來會對接觸者匡列進行檢討，可能會將曾同時待在同一環境的所有人都列為接觸者，但這還有待專家開會討論，現階段還是以桃醫防疫專案為優先。

(中時 )