前中研院長翁啟惠因浩鼎案遭監察院彈劾，被公懲會(現懲戒法庭)判申誡，在司法獲判無罪後，翁啟惠多次要求監察院再審，以免影響其爭取諾貝爾獎機會。監院司獄委員會召集人、監委蔡崇義表示，近期會立案，就翁啟惠澄清部分進行客觀持平檢視，再提出報告，回覆翁啟惠。

翁啟惠是在2017年被依貪汙治罪條例起訴，同年被監察院彈劾，移送當時的公懲會，公懲會在2018年判處翁啟惠申誡。不過，當年在司法判決方面，士林地院判決翁啟惠無罪，檢方不上訴全案定讞。

對於翁啟惠多次主張再審，但被公懲會駁回，翁啟惠轉而向監察院陳情，希望能撤銷彈劾。蔡崇義表示，依照監察院早年慣例，起訴就彈劾並沒有錯，但最後司法證明翁無罪，監察院也只能把翁所主張的其他事由重行調查，並提出報告強調翁啟惠最被司法判決無罪，由其另覓救濟管道。

據了解，翁啟惠案很多現任監委希望能再審，問題是若無再審依據，蔡崇義說，翁啟惠有點敏感，他不否認翁是國家人才，但畢竟目前還是平靜一點比較好。

針對立案問題，蔡崇義說，近期就會進行，但很可能就是提出補充的調查報告；至於撤銷彈劾及再審，蔡崇義則認為，相關做法好像是說當初監察院彈劾是錯的，但並非如此，應該是說起訴判無罪，申誡就要改。對於監委是否會提出再審要求，蔡崇義及主張為翁平反的監委都還未鬆口。

(中時 )