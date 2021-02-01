南台灣房市2021年基於資金寬鬆環境，加上政府打炒房的範圍相對侷限，以及因營建成本上漲導致的供給調節因素，市場仍有逐漸走熱的空間與條件，房價將先蹲後跳，2021年房市上半年休息之後，並有機會在今年下半年開始續漲，並延續到2022年。

富住通商用不動產公司1日下午與國立屏東大學，共同舉辦「2021年商用不動產市場研究發表會」，由屏科大副教授楊宗憲、以及富住通董事長莊明昇，分別以「台灣住宅市場的趨勢與變化」、「2021商用不動產市場解析」為題，發表專題演講，

國立屏東大學古源光表示，經過新冠肺炎（COVID-19）在2020年的疫情衝擊之後，許多產業板塊變動，台灣產業躍升為舉世焦點，例如台積電成為最受需求的戰略企業，而且，台灣反而成為全球最安全、最值得投資的地方，進而驅動台商等資金進入商辦、土地、以及房市。

屏東大學不動產經營學系主任張桂鳳指出，此次與富住通不動產合作，應用大數據系統，建立國內的不動產市場分析架構，除了更能回應產官學界不動產市場現況與趨勢的需求，也更深化業界與大學在不動產市場分析上的成功案例。

屏東大學大數據暨大量估價研究中心副教授楊宗憲表示，國內房市在供給方面，2020年全國建照供給創下1994 年以來新高，六都及屏東供給也同步創下近年新高，且一年內建照減使照宅數均為正值，表示建商對市場景氣相當看好。

楊宗憲指出，雖然近期建照量偏多，但預料在工、料成本上漲及低利環境下，加上部分建案已改採先建後售，減少緩營建成本波動的風險，市場未必會出現賣壓。

他說，在需求方面，少子化趨勢已使剛性需求逐年減緩，以今年為基準，估計2022年到2025 年新增家戶數，將從每年少減3,000 戶，增加到年減10,000 戶，2026年起，相較於今年，平均將年減一萬戶以上，剛性需求的減少，將使市場需求從量的復甦到出現質的改變，產品定位將更有挑戰性。

楊宗憲表示，再者，全國及六都的購屋家戶比，都出現高於3倍的警戒值，顯示投資需求及換屋需求，相對較高，從衡量各都會區需求相對於全國需求的「需求強度指數」來看，投資及換屋需求呈現北溫南熱趨勢，在低利環境下，對市場將形成一定支撐。

他認為，未來的房價，仍為上升趨勢，各都會區呈現「北穩健，南漲多」格局，房價除了新北市外，其他都會區在2020年都創下歷史高點，新建案價格漲幅，高於中古屋價格。

楊宗憲指出，今年整體房市的價格上，他認為趨勢上仍有續漲條件，但漲幅應會轉小，雖然2020年建物交易量接近32.5萬戶，略為高於預期，但，「打炒房」政策預期之下，將使今年第一季交易量略為萎縮，但第二季起，估計在低利及熱錢環境下，市場應有再度增溫的機會，下半年量能會優於上半年，房價相對也會較有表現空間。

(工商 )