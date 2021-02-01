日本武漢肺炎疫情不樂觀，東京、大阪、名古屋、福岡四個都會區發布緊急事態宣言，到2月7日為止，醫療資源緊迫情況仍未緩解，日本媒體報導，政府預定明天決定是否延長宣言。

日本放送協會（NHK）報導，為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），政府1月7日發布緊急事態宣言，期限到2月7日。宣言是否延長，政府明天詢問專家諮詢委員會後將在政府防疫對策本部做出決定。

目前首都圈、關西圈仍有醫療吃緊的情況，日本政府朝著延長宣言的方向研議。

東京、大阪等11都府縣最近一週內新增確診病例相較於上週有減少的趨勢，但新增確診者中，重症化風險高的高齡者比例增加。

不過，緊急事態宣言的11都府縣中，櫪木縣因新增確診病例減少，醫療體系情形已有改善，正考慮是否解除緊急事態宣言。

「朝日新聞」報導，緊急事態宣言若延長，目前有兩個方案，一是從2月7日起延長一個月；一是延長至2月底為止。

緊急事態宣言涵蓋11都府縣，包括首都圈的4都縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）、關西3府縣（大阪府、京都府、兵庫縣）、東海地區2縣（愛知縣、岐阜縣）、福岡縣、櫪木縣。

解除緊急事態宣言的判斷標準是疫情及醫療負擔的指標由最嚴重的第4階段（疫情爆發階段）減緩為第3階段（疫情急增階段）。（編輯：郭中翰）1100201

(中央社)