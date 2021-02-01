台科大校長廖慶榮卸任，今天起由顏家鈺接任。顏家鈺表示，將努力讓台科大不只是台灣最好的科技大學，更期望發展成台灣的MIT（麻省理工學院），成為有研究能量又對產業發展有影響力的大學。

顏家鈺原為台大機械系特聘教授，曾任台大工學院院長、中華工程教育學會認證執行委員會召集人、國科會工程處自動化學門召集人等職，現也擔任中華民國自動控制學會理事長。顏家鈺今日就任台科大校長後，辭去台大教職，正式成為台科大機械系教授。

顏家鈺畢業於清華大學動力機械系，赴美攻讀明尼蘇達大學熱傳碩士，於美國加州大學柏克萊分校攻取系統控制博士後，即返台於台大任教。顏家鈺研究專長為精密系統之機電整合技術，專精於奈米操控、嵌入式系統、精密伺服等，曾獲科技部傑出研究獎，學術表現傑出。

除了擁有學校豐富行政經驗以及傑出研究表現，顏家鈺投入法人科專和業界科專審查多年。他表示，因為工程師的個性使然，研究的內容多與實際工程問題有關，因此有很多機會和國內廠商互動，能深入了解國內廠商在技術上的動態和進展以及畢業生進入產業的現況。

顏家鈺表示，台科大有良好的研究和產學基礎，具實務能力的學生和畢業生的高就業力是台科大的優勢，未來更要強化學校和企業的緊密合作，成為有研究能量又對產業發展有影響力的大學。

就任後，顏家鈺將積極爭取經費、善用資源，提供優質的研究和訓練環境，讓台科大的教授們能在各自專長更有發展，也要讓同學們不只有實務能力，還要能有研發改進的能力，可以批判性的思考，希望提高學生們學習要求標準，讓業界對台科大畢業的學生有更好口碑。

成為台科大首位非校內教授獲聘遴選成功的校長，顏家鈺坦言有些意外，但非常感謝有這個機會領導台科大。顏家鈺說，凝聚台科大師生的向心力、集結校友的力量和歸屬感，會和大家一起努力，相信能讓台科大建立新的氣象。

(中時 )