愛爾蘭對歐盟港口的貨運量在一月翻倍。愛爾蘭政府周一表示，許多公司到歐盟，紛紛避開曾經為較快速的英國路線。

在愛爾蘭和歐洲大陸之間的運輸路線，數十年來最快的都是英法路線；根據法國港口資料，在脫歐前的12個月，該英法運輸量增加了3倍，據了解，主要為廠商搶在脫歐前大量囤積存貨所致。

上個月愛爾蘭和英國的貨運量降低50%。大幅下滑的原因有很多，包括脫歐前已大量囤貨、新冠病毒以及新脫歐後的海關檢查；愛爾蘭官方並補充，1月最後一周已經出現跌幅減少的情形。

儘管部分企業仍成功地繼續與英國進行交易，但是一些企業，不管是大型的或小型的，在適應新邊境控制系統上皆有一些困難，部分案例為極度嚴重地困難。

在愛爾蘭新啟動通往歐盟的直接航線上，為東南方的Rosslare港，該港一月的歐洲貨運量增加446%，對英國的貨運量則減少49%，與愛爾蘭整體相當。

(時報資訊)