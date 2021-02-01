已連兩日收黑的日股，1日在科技族群帶領下，加上投資人信心回籠買盤增溫，日經向上攻堅企圖心強，午盤過後漲幅加大，終場宣告收復兩萬八千點失土。日經225指數收28,091.05點，上漲427.66點，漲幅1.55%。東證股價指數收1,829.84點，上漲21.06點，漲幅1.16%。

三菱日聯摩根士丹利證券（MJM）表示，市場重新回補上周遭到大量錯殺股票，上周市場大舉調節，是因為信心層面不足所致。

由於美股散戶與法人這幾天在對做，指數大幅震動下，也影響日股前兩個交易日連續收黑。

恩益禧(NEC)飆升12.81％，為日經225中漲幅最大一檔。這家電腦網路服務商公布財報，財年前9個月運營利益增加5.7％。

由於樂觀上修財測，衛浴設備商Toto漲12.44％。

晶片相關族群也出現上漲，日本電產(Nidec)漲2.49%, 自動化設備商基恩斯(Keyence)漲2.74%與愛德萬測試(Advantest)漲1.93%。

遊戲廠商任天堂(Nintendo)於財報公布前上漲3.4％，

不過，部分投資人在重新審視投資組合後，一些雖也上修財測公司卻遭拋售。電子零件製造商村田製作所(Murata)跌3.32％，東電化(TDK)跌4.68％。

Panasonic小跌0.89％，因媒體報導這家家電製造商將停止自產太陽能板。

(時報資訊)