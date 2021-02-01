新竹喜來登啟動四大主題「喜波波主題房」改裝計畫。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

寒假及春節連假，各大飯店陸續推出超值住房優惠及親子活動，讓民眾不出國也能享受美好假期，新竹豐邑喜來登大飯店從6日至16日推出「尋找喜波波與喜波波」親子互動闖關遊戲及春節晚會，陪伴民眾共度春節假期。

新竹喜來登大飯店即日起至228推出「寒假住房優惠」，週日至週四入住豪華雙人房不含早餐，每房每晚超值優惠3299元，家庭房不含早餐，每房每晚4299元。豪華雙人房搭配兩客自助式早餐，每房每晚4299元起，除了享受豪華客房的舒適住宿，還能免費使用兒童遊戲設備完善的「喜波波樂園」。

6日至16日提供入住房客免費參加「尋找喜波波與喜瓜瓜」互動遊戲，每間客房可於入住時獲得闖關小卡及3D眼鏡一套，戴上3D眼鏡於飯店內完成尋獲吉祥物─鳳梨獅「喜波波」與西瓜狗「喜瓜瓜」的任務，即可兌換「春節限定貼紙」一份，活動期間每房加碼贈送「喜波波新春紅包袋」一組，將新年的幸福好運分享給更多民眾。

12日至14日晚間推出新年限定「春上五樓‧樂舞迎新晚會」活動，現場將有系列特技表演，享受精彩絕倫場的視覺饗宴，另有剪紙趣、寫春聯、彈珠台、刺激的問答遊戲等趣味活動，與民眾熱鬧過新年，更多活動內容可至新竹喜來登官網查詢 http：／／www.sheraton-hsinchu.com／，或洽（03）6206000。

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