有民眾發現罷捷的競選布條被掛至在校園的樹木以及圍牆上。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案投票日進入倒數，挺捷、罷捷雙方人馬進行最後衝刺，但卻發現挺捷、罷捷的競選布條皆被掛至在鳳山區的各校園的樹木以及圍牆上，被民眾拍下在臉書上發文，引發各界關注，高市府教育局則呼籲還給校園乾淨的學習空間。

罷捷投票進入白熱化階段，有民眾發現高雄市多所校園的周圍，被掛上寫有「2月6日投下不同意罷免票」、「萊豬滾出台0206罷捷一起來」等挺捷、罷捷布條，造成學校困擾，目前所有布條已經由校方、環保局拆卸清除。

青年國中校長林月盛表示，他們一早就發現該布條掛至在校園的圍牆上，由於未經校方同意且校園必須行政中立，校方便立即請警衛將布條拆除，因為上周五放學時並沒有布條掛至在校園圍牆上，所以研判是有人趁著假日校園沒人時掛上布條的。

高市府教育局指出，有關選舉旗幟出現懸掛校園外一事，學校、環保局已立即拆除，教育局再次重申，教育場所應秉持行政中立立場，不支持、不介入任何選舉宣傳活動，並呼籲各團體還給校園1個乾淨的學習空間。

高市府教育局強調，依公務人員行政中立法第9條規定，公務人員不得為支持或反對特定的政黨、其他政治團體或公職候選人，在辦公場所懸掛、張貼、穿戴或標示特定政黨、其他政治團體或公職候選人之旗幟、徽章或服飾。

(中時 )