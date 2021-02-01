把妹有時也要搞清楚狀況，要是人家的男友或丈夫在身旁還硬上，後果可能不堪設想。大陸一名白目男子，在餐廳看到一位長得很正的輕熟女，不管對方的身邊有老公，竟走向女子的身旁用輕浮的語氣搭訕：「有時間一起玩一下」，女子的丈夫見狀拿起酒瓶還沒動手，搭訕男子的友人就圍上來，下一秒雙方大打出手，場面頓時失控。

據陸媒報導，一名陳姓男子帶著漂亮的老婆，到一家餐廳準備用餐，豈料剛坐下來還沒點菜，就有一名陌生男子走過來，開口向陳男的妻子要聯絡方式：「美女留個微信，有時間一起玩一下」。

陳男還沒說話，隔壁桌男子看不下去便站起來對搭訕男子嗆說：「你沒看到人家老公在這嗎？你跟誰玩一下？」，沒想到搭訕男子不放棄回道：「誰是她老公，站起來認識一下！」。

此時，陳男再也無法忍受，便拿起酒瓶站起來，可是還沒來得及動手，搭訕男子的朋友們就全都聚集過來，雙方一言不合大打出手，爆發激烈衝突，勢單力薄的陳男最後遭對方持砂鍋打傷臉部，妻子也慘遭毆打成傷。夫妻倆雙雙掛彩後，立刻報警，警方已經立案並展開調查。

(中時新聞網)