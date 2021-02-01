「最美聶小蒨」國際影星王祖賢雖然在2004年離開演藝圈、定居溫哥華習佛，還是有許多粉絲相當關心她的動態，昨（1/31）是王祖賢的54歲生日，本人親自在網路貼出近照吸引粉絲接連恭喜，而她回應色情廣告的留言也被挖出，苦勸圖片中的女生「穿上衣服吧」，態度相當認真。

即便離開鎂光燈17年，王祖賢還是十分寵粉，開了貼吧和IG等社群平台，偶爾分享生活和照片，提供給想念她的網友追蹤，不過網路無國界，有不肖人士惡意開假帳號到處留下不雅訊息，也跑到王祖賢的網站貼了一張色情圖，只見一名看似年輕的女子沒有穿任何衣物，僅用純白的浴袍遮住重點部位，不僅露出性感鎖骨，還有豐腴的北半球和深溝。

王祖賢力勸該色情帳號。（圖／微博）

王祖賢一一回粉絲訊息，當她滑到這封色情訊息及圖片時，當場被嚇到花容失色，忍不住驚呼：「這是誰啊！！！」並勸導照片中的人物「女孩子不應該這樣～穿上衣服吧，會很好。阿彌陀佛」。

王祖賢沒有刪除該圖片，並回覆、開示色情帳號的勸世行為，讓許多網友感到有趣，還有粉絲趕緊在底下提醒：「賢不要理她！她是廣告。」

王祖賢昨（1/31）歡慶54歲生日，在貼吧分享一張近照，只見她戴著格紋漁夫帽、墨鏡，身上穿著黑色羽絨衣，站在河畔旁拍照，精神抖擻、容光煥發，絲毫看不出來已經54歲了。

王祖賢PO出54歲近照，狀態相當好。（圖／翻攝自百度王祖賢吧）

(中時新聞網)