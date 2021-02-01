印尼雅加達亞運摘下女子69公斤銀牌後，舉重好手洪萬庭決定從國際賽場上退役，目前正在國訓中心接受教練職前訓練的她，仍以身作則與選手一起訓練，今天她在青年盃，以抓舉82公斤、挺舉100公斤及總和182公斤摘下59公斤級金牌。

洪萬庭3年前亞運繳出抓舉103公斤、挺舉130公斤以及總和233公斤的佳績，摘下銀牌，之後她宣布從國際賽場上退役並轉任教練，僅偶爾比國內賽，在今年青年盃之前一次的出賽是2019年全國運動會。

目前洪萬庭正在國訓中心接受教練的職前訓練，平時也會在訓練完選手後自己進行訓練，「看到選手在練習、比賽還是會手癢，但主要是身體力行，讓選手知道，教練都做得到了你們也可以。」

洪萬庭透露，為了這次比賽只大約接受一個多月的正規訓練，這次參賽也是與好友、學妹郭婞淳一起要「突破自己」，而她也認為，自己當了教練後才知道以前教練為什麼要這樣做，「現在我想的更多，思路也更廣。」

之後洪萬庭也會為了全運會積極備戰，但她目前還不確定自己會參加哪一個量級，「可能就看到時候成績如何再來決定。」而她外型也明顯小了一號，從69公斤變成59公斤，她笑說：「別人說退役後應該會變胖才對，可能現在只是肌肉消失，之後搞不好也會變胖。」

(中時 )