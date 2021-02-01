研調機構IC Insights預測，今年IC產業整體銷售金額平均將上揚12%，其中以DRAM和NAND Flash的成長動能最強，估計銷售值將分別成長18%、17%，成為2021年增加最快的兩個產品領域。

IC Insights預測，今年IC產業的33種產品，整體銷售值平均將上揚12%，增長最快的前十大IC產品類別，銷售額都將有兩位數增長，預估DRAM將是今年銷售增幅最大的IC產品，營收將提高18%。

DRAM在2013、2014、2017、2018年也都曾勇奪IC銷售增幅之冠。但是由於其極高的周期性，DRAM價格的下跌，導致DRAM市場在2019年下降37％，在當年的33種IC產品類別中排名最後。

NAND預計是今年IC銷售增幅的第二名。筆記本電腦，平板電腦和服務器系統銷售的增長，使NAND在2020年營收增長了24%；新冠肺炎疫情使消費者，學校，企業和政府之間溝通和業務方式發生了轉變。預計到2021年，許多運算應用和智慧機改用5G科技，將使NAND營收增長17%。

IC Insights預測，「車用-特定用途邏輯晶片」(Auto-Special-Purpose Logic)和「車用-特殊應用類比晶片」(Auto-App-Specific Analog)並列第三，估計2021年銷售將均將成長16%。2020年疫情衝擊下，新車銷售暴跌，拖累車用IC。2021年初，汽車需求回溫，許多車用IC大缺貨。另外，車輛的電子系統/功能增加、車載聯網功能、自駕技術進步、全球電動車買氣攀升等帶動，預計促使2021年每輛新車的半導體含量達到550美元以上。

IC Insights預測，嵌入式微處理器(Embedded MPUs)營收增長率15%，位居第五。近年來智慧型手機成長放緩，系統單晶片的微處理器業者如高通(Qualcomm)、三星電子、聯發科(2454)，都把注意力轉向64位元嵌入式微處理器，以及用於自駕車、自動飛行無人機、物聯網(IoT)應用等的圖形和影像功能。

許多系統趨勢正在推動嵌入式處理器的發展，包括車輛，工業設備和家用產品中自動化程度的提高。也有越來越多系統連上網路。在越來越多的應用程序中，嵌入式處理器正在處理用於自動操作的機器學習AI功能，無需人工干預或控制。

(時報資訊)