臺北市政府順利完成新台幣100億元建設公債發行，由富邦金(2881)旗下台北富邦銀行擔任債券之標售及發行經理行。此為北市府睽違11年以來首次發行公債，市場投標意願踴躍，總投標金額新臺幣261億元，相較於最終發行總額，超額認購倍數達2.61倍。本次公債發行，不僅能協助北市府達到節約利息支出、調整債務結構的目的，更有助於活絡債券市場、引導資金到公共建設以帶動經濟發展，為大眾創造多重效益。

近年來臺北市債務餘額逐年下降，流通在外之建設公債已於民國108年全數清償完畢。本次北市府建設公債各年期發行金額分別為2年期20億元(利率0.296%)、3年期24億元(利率0.285%)、5年期30億元(利率0.292%)及7年期26億元(利率0.300%)，主要目的是取代部分未到期利率較高之銀行借款，一方面每年能節約市庫利息支出達新台幣2800萬元，另一方面亦可將債務結構調整至更合理的配置。

富邦金控去年全年稅前盈餘首破千億元達1039億元、稅後純益達908.57億元、每股稅後純益8.59元，包含所有子公司全年稅後純益，還有金控和人壽的淨值，全數創下歷年最高紀錄。

(時報資訊)