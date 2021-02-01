韓國瑜勸選黨主席 趙少康選市長?總統?「不排斥任何位置」

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，且國民黨已收到回復黨籍申請，引發政壇、外界高度關注。趙今(1日)表示，目前台灣的形勢，有志之士很擔憂，總要有人出來鬥鬥這些亂臣賊子、牛鬼蛇神。時常針砭時事的精神科名醫沈政男直言，「我有沒有說過政治大戲越來越多了，2021就有好戲可看」，他認為此次趙回國民黨，千萬不要再看到一些不滿就又拂袖而去，因為這是他政治生涯的最後一搏了。

趙少康（圖）1日受訪表示，會站出來是因為前高雄市長韓國瑜多次勸說，加上自己對台灣現狀也很憂心，需要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，揭穿民進黨的謊言。（劉宗龍攝）

沈政男1日在臉書回憶1994年趙少康競選台北市長的狀況，他說，當年趙少康可說在北台灣颳起旋風，竟然於1992年在台北縣立法委員選舉裡拿下23萬票，震驚政壇，後來也另組了新黨，並出馬與陳水扁、黃大洲角逐1994的台北市長，那真的是台灣政壇人才輩出的年代，直到今天，扁康在1994的那場對決，仍是台灣選舉史經典中的經典，當然，那場面不可能再出現了，因為，台灣政壇已成了庸才的樂園。

而趙少康這次回到國民黨、回到政壇，沈政男認為，先不說能否再造盛況，至少喚起了大家對90年代政壇的美好回憶，當年人們口中的「政治金童」，為何在老年回歸政壇？可能是拜登以78歲當選美國總統，證明年齡只是數字，老了以後照樣可以選總統，而給了啟示，另外一個因素是高雄前市長韓國瑜的勸進，可是韓如果選黨主席，應該可以輕易當選，但他知道自己仍有爭議，於是把目光望向了趙少康，而且說動了他，這實在是國民黨內的一段佳話吧。

不過，沈政男質疑，趙少康既然老年可以回歸，為何不早一點？在1994選輸台北市長後退出政壇，實在是生涯發展的錯誤決定，如果當年沒有退出，注意了，留在國民黨裡，那麼就不會有後來的前總統馬英九了。最後，他建議趙少康，比起年輕時代，現在應該多了一份耐心與包容，此次回國民黨，千萬不要再看到一些不滿就又拂袖而去，因為，這是他政治生涯的最後一搏了。

(中時新聞網)