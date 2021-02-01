桃園男攔警稱遭尾隨攻擊，事後控警大案小辦僅行車糾紛。

羅男控警大案小辦。(蔡依珍攝)

羅姓騎士周末騎車行經桃園慈文路，遭同向另名張姓騎士以車燈太亮為由，對他咆哮、持安全帽爆打，羅男攔警求援，並提告傷害，但事後卻上網控訴警方未對張男酒測，質疑大案小辦，警方強調循線到張男住所逮人，對方已無騎車行為，逕行酒測有適法性問題，絕無置之不理。

羅姓男子控訴，上周四晚間騎車行經桃園慈文路，停等紅燈時突然遇到另名騎士對他咆嘯，斥他車燈刺眼，他強調自己是原廠車燈，且對方滿臉通紅醉到站不穩，意識到是酒醉鬧事，置之不理，孰料對方竟逼車，他打算報警時，慘遭對方持安全帽爆打。

羅男指出，自己大聲呼叫，但因對方大吼大叫，路過騎士沒有人敢幫忙，他跑到遠處報警，亂打人的騎士拔掉車牌秒逃。羅男說，警方事後找到對方，卻告知他：「對方不是現行犯，無法實施酒測及上銬」，怒控警方大案小辦：「就是隨機攻擊，對方喝醉我被尾隨，警方卻說是行車糾紛！」

桃警指出，承辦同仁在執勤途中遭攔下，立即陪同羅男到涉嫌打人的張姓騎士居所訪查，羅男也指認出張男，當場發生口角，員警見雙方爭執狀況提升，立即將2人隔開並呼叫警力將張男帶回派出所，讓羅男另外到所指認提告，已依傷害及社會秩序維護法送辦。

桃警強調，員警陪同羅男抵達社區時，張男已回到家中，並無駕駛車輛行為，逕自實施酒測適法性有疑義，強調全都依法行政，絕無大案小辦。

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(中時 )