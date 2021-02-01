網紅安希擁有逆天的姣好身材，是JKF女郎之一，她經常在社群社群平台上曬出性感辣照，給粉絲們福利，累積了117萬死忠粉絲，每每曬出超豐滿雙峰，都會掀起熱烈討論，最近她再度因為拍攝遊戲廣告登上表特版，又因為傲人身材引起話題。

一名網友日前在PTT表特版發文，貼出手遊廣告截圖，只見3名美艷的女子穿著古裝，衣衫不整坐在地上，其中穿黑色衣服的女子引起原PO關注，他好奇地問：「線索就這樣，有神人找得到嗎？」很快有眼尖網友發現那是安希的身影，還順帶解答了其他兩人，「左到右安希Q匠藍心蕾？」

穿著黑色薄紗的女子被起底是網紅安希。(圖/翻攝自youtube)

不少網友都直呼安希實在太有戲，「她手一直抖那兩顆，但畫面都沒對準拍她」、「廣告她一直在旁邊抱奶抖，可是鏡頭就不是她」，也有許多人認為安希雄偉的上圍太誇張，「紅衣比較正，黑衣比較大」、「她真的做的太大了」、「超醒目」、「安希整個臉跟身材都整很大，已經是生化人等級了」。

而穿著紅色薄紗的女主角，也遭起底是23歲馬來西亞DJ藍星蕾，由於她曾穿三點式比基尼在平交道附近拍照，大方秀出32F火辣身材，還有平交道女神之稱，近日她回到馬來西亞進行居家隔離，不忘曬出姣好體態，惹火的身材曲線讓粉絲們一飽眼福。

(中時新聞網)