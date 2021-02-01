彰化市空品拉警報，從清晨至中午都呈紅色警示，但彰化體育場仍有習慣晨跑民眾，天未亮就前來慢跑運動。（謝瓊雲攝）

台中、彰化空品拉警報，一整個上午都是紅色警示，彰化市測站AQI指數更飆破150，中午時一度達到158、159（摘自空品監測網／謝瓊雲彰化傳真）

台中、彰化空品拉警報，一整個上午都是紅色警示，彰化市測站AQI指數更飆破150，中午時一度達到158、159（摘自空品監測網／謝瓊雲彰化傳真）

不論室內或戶外，口罩戴好戴滿。中部地區因空氣擴散條件不佳，彰化市空氣有夠糟，1日AQI空品一度飆高至159，彰化縣環保局指，今明兩天中、彰都持續在紅色、橘色警戒，呼籲民眾減少外出，避免戶外劇烈活動。

彰化市1日上午空氣一片霧濛濛，線西、彰化兩個空品測站，AQI空品指標持續飆破150，分別達到152、159呈現紅色警示；二林和大城測站AQI一度也有122、107，達橘色警示；彰化體育場每天都有民眾晨跑、運動，許多習於晨跑長者天未亮就前往慢跑，部分關注空品跑者發現紅色警示，則相互走告提醒暫緩出門運動。

環保署上午9點即針對台中、彰化等地，發布空氣品質不良警報，當時包括沙鹿及彰化地區AQI都大於150，提醒中部地區所有族群應減少在戶外活動。而敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，則建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出時應配戴口罩。

彰化縣環保局指出，空氣品質差，主要原因是空氣擴散不佳，導致前一天汙染物累積，今明兩天東北季風微弱，風場改為偏東風，而彰化又屬於低風速與背風面，每秒風速移動不到1米，風速微弱。

環保局提醒，彰化平原受到先天地形條件和風向影響，冬季向來大氣擴散條件不佳，東北季風時而增強時而減弱，還將挾帶輕微境外汙染物南下，清晨、夜間時段，汙染物持續累積於近地面處，若降雨與風場條件又無法調節，空品不穩定狀況恐怕需到3月初春才會明顯改善。

(中時 )