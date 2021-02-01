證實韓國瑜勸進，趙少康重返國民黨（中時新聞網YOUTUBE）

中廣董事長趙少康宣布重返國民黨，且國民黨已收到回復黨籍申請，今(1)日他親自出面說明，並表示會挺身而出是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，認為他可以救國民黨、救台灣。就有網友相當好奇，表示趙少康已經多年未親自參與政治，他當年真的這麼厲害嗎？

對於這個問題，有網友就列出趙少康當年的戰績，表示趙少康一直都是「無冕王」，除了當年參選台北市長因為藍營自身分裂，敗給陳水扁外，趙少康在藍營的地位可謂是難以撼動；他過去擔任環保署長、立法委員時的全國支持度更是沒話說，行政能力肯定能讓那些黑他的1450無話可說。

趙少康的論述能裡也很強，當年與陳水扁在辯論臺上的精采表現仍讓人記憶猶新，這些年他遠離政治後深入台灣媒體，廣播、政論都有他的一席之地，這些年在政論圈活動也為他培養了一整批實力堅強的策士團隊，實力底蘊無可限量。

以趙少康的能力，本來就不應該在媒體業當名嘴，早該下來操盤了！網友表示趙少康回歸國民黨的這項消息讓整體藍軍的士氣大振，「總算看到有能力、聲望的人願意下來承擔了！」

(中時新聞網)